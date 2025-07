Svetislav Kostić: Bitno da počnu razgovori studenata i opozicije o budućim izborima

Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Programskog saveta stranke Zeleno-levi front (ZLF) Svetislav Kostić je ocenio da je „jako bitno da počnu razgovori predstavnika studenata i političke opozicije o budućim izborima“ jer je to, po njegovim rečima, jedini način da se izgradi međusobno poverenje i prihvate razlike.

Kostić je za televiziju N1 kazao da se u javnosti pojavljuju mnogi koji iskazuju bojazni i sumnje u studentsku listu, a da on smatra da to šteti, te je zato bitno da razgovori počnu.

Ukazao je da „u našem društvu, ne samo između studenata i partija političke opozicije, između partija političke opozicije i raznih segmenata društva, postoji dubinsko nepoverenje“, a da leto treba „iskoristiti za nalaženje načina za izgradnju međusobnog poverenja, za prihvatanje razlika“.

Ocenio je da je potreban zajednički dogovoren proces koji bi omogućio da se „stvarno dođe do dogovora kojeg bi svi molgi podjednako da prihvate“.

Po njegovim rečima, razgovor koji bi na kraju doveo do uspostavljanja poverenja treba da se vode između studentskog pokreta, političke opozicije, uključujući i pokrete i stranke, i one koje su parlamentarne i one koje to nisu, kao i važnih činilaca društvenog života koje je „ovaj pokret iznedrio poslednjih osam meseci“.

Kostić je naveo i da su predstavnici opozicije učinili prvi korak i nedavno poslali poziv na razgovor i tvrdnjom da svako ima legitimitet da to uradi su odbacili kritike što je opozicija pozvala na taj sastanak.

Govoreći o tome da su studenti navodno odbili taj poziv, profesor je ocenio da je to „brzoplet zaključak medija“, jer je mehanizam studentskog odlučivanja takav da on ne omogućava brze odluke.

„S druge strane, mi nigde nismo dobili zvanične stavove tela (studenata) koja su ovlašćena da donose odluke. Tako da mislim da je dobro da je poziv upućen. Mi ćemo morati da razmišljamo i o našim modalitetima donošenja odluka, predstavljanja, učestvovanja, razgovora. To je sve dosta komplikovan put za koji će nam trebati vreme, ali dobro je da se počelo“, rekao je Kostić.

(Beta)

