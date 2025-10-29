Svetski dan borbe protiv psorijaze: U Srbiji oko 140.000 obolelih

Udruženje „Pacijenti protiv psorijaze – 3P“ najavilo je da, povodom Svetskog dana borbe protiv psorijaze koji se danas obeležava, organizuje niz aktivnosti u cilju podizanja svesti javnosti o tom kožnom oboljenju i dostupnosti efikasnih i bezbednih terapija.

Od psorijaze boluje između 125 i 150 miliona ljudi širom sveta, odnosno dva do tri procenta svetske populacije. Procenjuje se da je u Srbiji oko 140.000 obolelih, što je slično evropskom proseku.

Uz samu bolest, često se javljaju i pridružena oboljenja poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i gojaznosti, dok se kod oko 30 odsto pacijenata razvija i psorijazni artritis. Oboleli od psorijaze često se suočavaju sa stigmom i socijalnim neprihvatanjem, što može dovesti do anksioznosti, depresije, pa čak i suicidalnih misli.

„Naš cilj je da ohrabrimo obolele da se obrate dermatologu i time preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom lečenju“, poručio je predsednik Udruženja 3P Vladimir Kecić i dodao da je, zahvaljujući najsavremenim terapijama koje su dostupne u Srbiji o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, moguće osloboditi se od simptoma, imati čistu kožu i voditi kvalitetniji život.

U Srbiji je na raspolaganju dovoljan broj lekova za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući biološku terapiju. Umerene i teške forme psorijaze mogu se kontrolisati sistemskom konvencionalnim lekovima i biološkom terapijom, a biološke lekove osim što su efikasni pacijenti dobro podnose.

Pacijenti sa srednje teškim i teškim oblicima psorijaze, kao i oni koji se suočavaju sa lošim kvalitetom života zbog te bolesti, imaju pravo na biološku terapiju, a uslov je da je pacijent lečen bar jednom od konvencionalnih sistemskih terapija koja nije dala rezultate. Posebna pažnja se posvećuje onima koji imaju promene na osetljivim delovima tela, uključujući lice, kosmati deo glave, šake, stopala i genitalnu regiju.

„Kada je pacijent informisan i edukovan o svojoj bolesti i lečenju, on je motivisaniji da se aktivno uključi u proces lečenja i zajedno sa svojim dermatologom napravi plan lečenja koji će omogućiti bolju kontrolu psorijaze i samim tim, bolji kvalitet života. Kad razgovarate sa dermatologom, važno je da objasnite kako psorijaza utiče na svaki aspekt vašeg života, a ne samo na kožu. Na taj način, dajući potpunu sliku, vaš dermatolog može proceniti da li su potrebne promene u trenutnom lečenju“, rekao je Kecić.

(Beta)

