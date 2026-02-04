Svetski dan borbe protiv raka – prevencija je ključna

Prevencija je ključna u borbi protiv malignih bolesti, istakao je Gradski zavod Beograda za javno zdravlje povodom Svetskog dana borbe protiv raka koji je danas.

U saopštenju piše da procene pokazuju da se čak do 40 odsto slučajeva raka može sprečiti zdravim životnim navikama.

To su prestanak pušenja, umerena konzumacija alkohola, redovna fizička aktivnost, pravilna ishrana, održavanje zdrave težine, zaštita od prekomernog izlaganja suncu i sprečavanje infekcija koje mogu dovesti do razvoja raka.

Maligna oboljenja su jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja u svetu, a najveći udeo imaju rak pluća, jetre, želuca i dojke.

Samo tokom 2022. godine u svetu je registrovano oko 20 miliona novoobolelih, a po dostupnim podacima godišnje skoro 9,7 miliona ljudi umre od posledica malignih tumora.

Po poslednjim zvanično dostupnim podacima Srbije, od malignih tumora je 2022. godine obolelo 41.578 osoba, a umrlo 19.350.

(Beta)

