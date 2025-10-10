Svetski dan mentalnog zdravlja posvećen ljudima koji su pogođeni vanrednim situacijama

Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se danas, a ove godine je kampanja posvećena ljudima koji su pogođeni vanrednim situacijama, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Na sajtu instituta piše da je jedna od pet osoba koja je bila izložena ratnim sukobima u prethodnih 10 godina ima depresiju, anksioznost, posttraumatski stresni poremećaj, bipolarni poremećaj ili šizofreniju.

Dodaje se da je svake godine više od milion ljudi pogođeno vanrednim situacijama kao što su oružani sukobi i prirodne katastrofe i da te okolnosti negativno utiču na mentalno zdravlje.

„Pojava vanredne situacije značajno ometa pružanje usluga mentalnog zdravlja i smanjuje dostupnost kvalitetne zdravstvene nege. Osobe sa težim mentalnim poremećajima, kao i starije osobe i osobe ženskog pola, posebno su ranjive u vanrednim situacijama“, naveo je Batut.

(Beta)

