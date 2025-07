Svilanović: Potrebni pošteni izbori, kraj godine realni okvir za njihovu organizaciju

Bivši ministar spoljnih poslova Državne zajednice Srbije i Crne Gore Goran Svilanović ocenio je da su studentski protesti u Srbiji prerasli u građanski bunt, navodeći da bi pošteni izbori pomogli da se bar deo podela u društvu prevaziđe i da je za njihovu organizaciju realni vremenski okriv kraj 2025. godine.

„Nadam se da će prevladati razboritost i da će zahtevi biti prihvaćeni, kako bi se organizovali izbori koji će biti u potpunosti usklađeni s preporukama Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Za to je neophodna priprema, prvi korak je izabrati Regulatorno telo za elektronske medije (REM) koji zaista odražava strukturu našeg društva, zatim promeniti izborne zakone i uskladiti ih sa poznatim zahtevima ODIHR“, rekao je Svilanović, u intervjuu za nedeljnik NIN.

On se nada da bi „u tom procesu trebalo da bude dijaloga sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) koji je za izbore specijalizovana“ i naglasio: „Takvi izbori bi umirili društvo i legitimisali vlast koja bi na njima bila izabrana“.

„Čini mi se da je realan vremenski okvir za organizaciju izbora kraj ove godine, od septembra do decembra. Odugovlačenje će samo dovesti do daljeg iscrpljivanja svih, a bojim se i do većih incidenata, možda i žrtava. To vlada ne sme da dopusti“, naglasio je Svilanović.

Povodom kritika koje Srbija trpi jer se nije uskladila sa spoljnom politikom Evropske unije (EU) u vezi sa sankcijama Rusiji, on je odgovorio da Beogradu „jedan broj članica EU više ne veruje i nije spreman da podrži nastavak pregovora“.

„Mislim da Srbija ima potencijal da bude vodeća zemlja regiona. Najveći izazovi dolaze iz istorijskih tereta ratova i izgubljenog ugleda. Najveća šansa nam je u pomirenju sa susedima. Počeli smo, pa stali. Odustajanje se delom objašnjava sumnjom u iskrenost evropske ponude“, rekao je Svilanović, koji je bio i generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju, osnovanog odlukom članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i Evropske unije.

Na konstataciju da evroskepticizam u Srbiji raste, on je naveo da je „najlakše za sve kriviti EU, mislim da tu mnogo grešimo“.

„EU je i sama složena, i sama je u dosta teškoj geopolitičkoj i geoekonomskoj situaciji. Temelj evropske bezbednosti bilo je ‘evroatlantsko partnerstvo i dijalog sa Rusijom’. Agresija na Ukrajinu prekinula je dijalog, a izbor Trampa za predsednika SAD doveo je u ozbiljnu krizu evroatlantsko partnerstvo. U takvoj situaciji je EU veoma zagledana u sebe i bori se da očuva izvestan nivo jedinstva, nekada makar i prividno, i da očuva sopstvenu konkurentost na globalnoj sceni“, rekao je Svilanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com