Svratište za decu iniciralo sastanak s gradskim Sekretarijatom za socijalnu zaštitu Beograda

Beogradsko Svratište za decu objavilo je danas da je "iniciralo" sastanak s predstavnicima gradskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu u vezi nastavka pružanja usluga deci koja rade i žive na ulici.

„Naš cilj je da pronađemo održivo rešenje koje će omogućiti nastavak rada Svratišta i sigurnost za decu koja ga koriste“, stoji u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Iz Svratišta su najavili da će obaveštavati javnost „o daljem razvoju događaja“.

Prethodno je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio da će Grad ponuditi da preuzme Svratište za decu, koje je zbog finansijskih problema prestalo da radi vikendom.

Šapić je novinarima u Starom dvoru kazao da je Grad spreman da prezume sve troškove Svratišta, jer takvu uslugu već nudi kroz Prihvatilište, dodajući da će Sekretarijat za socijalnu zaštitu uputiti zvaničan dopis tom Svratištu, koje vodi nevladina organizacija.

„Da bismo ih ubacili na gradsko finansiranje, moramo da dobijemo svu dokumentaciju, specifikacije, troškove, spisak dece i potvrde roditelja ili staratelja. Ta dva prostora (u kojima je Svratište) su već naša (gradska) i ako treba proširićemo kapacitete i pokriti sve vrste usluge“, kazao je gradonačelnik, dodajući da ne zna kakav će biti njihov odgovor na tu ponudu.

