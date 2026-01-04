Svrgnuti predsednik Venecuele prebačen u zatvor u Bruklinu

Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) prebačen je sinoć u zatvor u Njujorku nakon što su ga zarobile američke vlasti, koje nameravaju da „predvode“ tranziciju u Venecueli.

Kako prenose američki mediji, Maduro je stigao na njujorški aerodrom, a potom je helikopterom prebačen u federalni zatvor u Bruklinu.

Bela kuća je objavila video na kojem se vidi Maduro, sa lisicama na rukama i u sandalama, kojeg agenti prate u kancelarije Uprave za suzbijanje droga (DEA), federalne agencije za borbu protiv droga.

„Dobro veče, srećna Nova godina“, rekao je Maduro pre nego što je odveden u federalni zatvor u Bruklinu.

Maduro (63) bi trebalo da se pojavi pred sudijom u Njujorku kako bi se suočio sa optužbama koje uključuju „narkoterorizam“ i uvoz kokaina u SAD, preneli su svetski mediji.

(Beta)

