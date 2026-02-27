SZO: Elektronska cigareta i duvanski proizvodi sve popularniji među mladima u Evropi

Uprkos opadanju pušenja duvana, mladi Evropljani su podstaknuti da sve više koriste elektronske cigarete i nove aromatizovane proizvode s nikotinom, upozorio je Odsek Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropski region, preneo je sajt Juronjuz (Euronews).

Po novom izveštaju, 53 zemlje u Evropi i Centralnoj Aziji ostaće do 2030. godine deo sveta sa najvećom potrošnjom duvana.

„Upotreba duvana već uzrokuje više od 1,1 miliona smrtnih slučajeva od nezaraznih bolesti svake godine u evropskom regionu, i bez ubrzane akcije bićemo 2030. godine region sveta s najgorim učinkom“, rekao je direktor SZO za Evropu Hans Kluge (Klugge).

U 2024. godini, oko 173 miliona ljudi u evropskom regionu SZO bili su korisnici duvana.

„Imamo odgovornost da sada promenimo kurs, da zaštitimo mlade ljude od zavisnosti od nikotina, sprečimo mešanje industrije u politiku zdravstva i sprovedemo propise koji će sprečiti doživotnu štetu koja se može izbeći“, ukazao je Kluge.

Procenjuje se da u evropskom regionu duvanske proizvode koriste četiri miliona dece od 13 do 15 godina.

Za SZO najhitniji izazov je obuzdavanje porasta korišćenja elektronskih cigareta jer ih koristi 14,3 odsto dece od 13 do 15 godina, pri čemu je gotovo identična stopa za dečake i devojčice.

Među odraslima, Evropa je sa oko 31,4 miliona korisnika druga u svetu po upotrebi elektronskih cigareta, odmah iza Severne i Južne Amerike.

Evropski region je jedini u svetu za koji se ne očekuje da će ispuniti cilj smanjenja upotrebe duvana među ženama za 30 procenata do 2025. godine. Dostupni podaci predviđaju pad od samo 12 procenata od 2010. godine.

Više od 40 procenata odraslih žena pušača u svetu – oko 62 miliona – živi u evropskom regionu, sa prevalencijom onih koje puše od 17,2 procenta što je skoro dvostruko više od sledećeg najvišeg nivoa od 9,1 procenata u obe Amerike.

Taj trend odražava se i na elektronske cigarete: u skoro polovini zemalja sa dostupnim podacima, primetila je SZO, prevalencija upotrebe elektronskih cigareta bila je veća među devojčicama nego među devojčicama.

„To nije slučajnost, to je rezultat namerne strategije industrije usmerene na mlade ljude proizvodima sa ukusima i sofisticiranim marketingom na društvenim mrežama“, rekao je Kluge.

Dodao je da Belgija, Danska i Holandija dokazuju da je moguće suprotstaviti se tome regulisanjem novih proizvoda, zabranom ukusa i ograničavanjem oglašavanja.

„Svaka zemlja u evropskom regionu trebalo bi da to radi da bi zaštitila buduće generacije“, rekao je Kluge.

Evropska unija cilja na duvanske proizvode novim setom evropskih poreza, a Španija preduzima korake da pooštri pravila o duvanu, kažnjava roditelje ako njihova maloletna deca puše.

SZO je primetila da među 53 zemlje u evropskom regionu samo 18 ima zakone o zabrani pušenja koji pokrivaju sve javne prostore.

Neke – Francuska, Finska, Italija i Švedska, nameću ograničene zabrane na plažama, u školama i parkovima.

U Evropskoj uniji, pregovori o reviziji Direktive o oporezivanju duvana se nastavljaju.

Međutim, prvobitni predlog Evropske komisije da se do 2028. godine povećaju poreske stope, uključujući i na elektronske cigarete i kesice duvana za sisanje, suočava se sa protivljenjem država članica i potencijalnim kašnjenjem uvođenja tih mera.

