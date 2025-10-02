SZO: Oko 42.000 povređenih u Pojasu Gaze ima neki invaliditet

Gotovo 42.000 ljudi u Pojasu Gaze, od kojih su četvrtina deca, pati od nekog invaliditeta posle povređivanja i to će zahtevati lečenje godinama, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

U novom izveštaju, organizacija navodi da četvrtina od 167.376 povređenih osoba zabeleženih od oktobra 2023. godine ima trajne traume.

Među njima, više od 5.000 je podvrgnuto amputaciji. Druge ozbiljne povrede zabeležene od rata u Gazi, izazvanog napadom koji je 7. oktobra 2023. godine izvršio palestinski islamistički pokret Hamas u Izraelu, uključuju više od 22.000 povreda ekstremiteta, više od 2.000 povreda kičmene moždine, oko 1.300 povreda glave i više od 3.300 teških opekotina.

„Te povrede dovode do ogromne potrebe za specijalizovanom hirurgijom i rehabilitacijom, ali takođe duboko narušavaju živote pacijenata i njihovih porodica“, navodi se u saopštenju i dodaje da jednu četvrtinu takvih pacijenata predstavljaju deca.

„Doživotna rehabilitacija će biti neophodna za neke“, navodi SZO.

Već preopterećen zdravstveni sistem Gaze ne može da se nosi sa razmerama krize.

Samo 14 od 36 bolnica ostaje delimično funkcionalno, a manje od trećine rehabilitacionih službi koje su postojale pre rata nastavlja da radi.

„Nijedna služba nije u potpunosti operativna uprkos naporima timova hitne medicinske pomoći i partnera“, navodi se u saopštenju i dodaje da je specijalizovano osoblje takođe desetkovano.

„Gaza je pre rata imala približno 1.300 fizioterapeuta i 400 drugih terapeuta. Ali mnogi su raseljeni, a najmanje 42 je poginulo“, navodi SZO, napominjući da je „sada ostalo samo osam protetičara koji se bave velikim brojem amputacija“.

„Rehabilitacija je od vitalnog značaja, ne samo za one povređene u sukobu, već i za ljude sa hroničnim bolestima i invaliditetom“, navodi se u tekstu.

SZO je naglasila da „povrede povezane sa sukobom takođe ostavljaju dubok mentalni trag, jer se preživeli bore sa traumom, gubitkom (voljenih) i izazovima svakodnevnog života, dok su psihosocijalne službe podrške i dalje oskudne“.

„Zdravstvene ustanove moraju da budu zaštićene, treba da bude osiguran nesmetan pristup gorivu i medicinskim potrepštinama, a ograničenja unosa osnovne opreme ukinuta“, navodi SZO.

„Pre svega, SZO poziva na hitan prekid vatre. Narod Gaze zaslužuje mir, pravo na zdravlje i šansu za oporavak“, dodaje se u saopštenju.

