SZO: U Pojasu Gaze identifikovano 99 umrlih od neuhranjenosti, a pravi broj se ne zna

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je danas saopštila da je za sada poznato da je ove godine od neuhranjenosti umrlo 99 ljudi u Pojasu Gaze i da je pravi broj verovatno veći.

Mešu umrlima od neuhranjenosti je i 29 dece mlađe od pet godina, rekao je novinarima generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus.

Stanovnici Pojasa Gaze „imaju ograničen pristup osnovnim uslugama, suočavaju se sa ponovljenim raseljavanjem i sada pate od blokade zaliha hrane“, rekao je Gebrejesus.

Upozorio je da je neuhranjenost široko rasprostranjena i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu.

„U julu je identifikovano da 12.000 dece mlađe od pet godina pati od akutne neuhranjenosti, što je najveći mesečni broj zabeležen ikada do sada“, naglasio je šef SZO.

Međunarodno negodovanje zbog humanitarne situacije u Pojasu Gaze povećalo je pritisak na Izrael kojeg optužuju i da hranu koristi kao oružje, dok agencije UN stalno upozoravaju na glad na toj razorenoj palestinskoj teritoriji.

Generalni direktor SZO pozvao je na povećanu, kontinuiranu i neometanu pomoć celom Pojasu Gaze.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com