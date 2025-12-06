Tadić: Ćacilendom režim pokazuje ogroman kukavičluk

Nekadašnji predsednik države Boris Tadić izjavio je da „Ćacilend nije samo izraz Vučićeve nemoći, već istovremeno sramoćenje Srbije“, navodeći da su „te cirkuske šatre ispred Predsedništva do kraja ogolile karakter ove vlasti, uz ukazivanje da „13 godina gledamo cirkuske predstave, a sada je to konačno i otelotvoreno u Ćacilendu“.

„Posebno je skandalozno to što svaki put kada režim prikazuje kako su plaćeni ljudi u Ćacilendu životno ugroženi napadima, umesto da sklone te ljude, oni se hvale time kako je to ‘zona slobode’. Dakle, takvim ponašanjem ne samo da režim kroz Ćacilend pokazuje svoj cirkuski karakter, već i ogroman kukavičluk u kom se predsednik države hvali kako ti plaćeni mučenici rizikuju život za njega“, rekao je Tadić, koji je lider Socijaldemokratske stranke Srbije (SDS), u intervjuu za Danas.

On je istakao da predsednika države Aleksandra Vučića godinama poziva na televizijski duel.

„To je od izuzetnog značaja, jer je ovaj režim ustoličen na lažima na račun naše vlasti. Kada nekog 13 godina optužujete za sve probleme u zemlji i iznosite notorne neistine, onda dugujete građanima da čuju i drugu stranu. Dakle, ne duguje on taj duel meni, nego našoj javnosti kojoj svakodnevno iznosi jednostrane optužbe na račun mene i vlasti koju sam predstavljao. I u tom duelu ne bih učestvovao kao predsednik političke stranke, već kao bivši predsednik Srbije“, naveo je Tadić.

Kako je dodao, ako Vučić „13 godina za sve krivi bivšu vlast, neshvatljiv je kukavičluk da beži od duela sa bivšim predsednikom“.

„A beži, jer zna da bi u sat vremena sve laži pale kao kula od karata. A ta kula je jedan od ključnih stubova ove vlasti“, kazao je Tadić.

Na pitanje šta bi kao nekadašnji predsednik Srbije posavetovao studente, rekao je da im ne delio savete, pogotovo ne preko medija, ali im stoji „na raspolaganju sa svojim iskustvom i pobeda i poraza“.

„SDS je odmah javno izašla sa stavom da im stojimo na raspolaganju i pružamo punu podršku“, ukazao je Tadić.

(Beta)

