Tadić: Izvinjenje Vučića licemerno, vlast će već sutra nastaviti propagandu

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić je ocenio danas kao „licemerno“ sinoćno izvinjenje sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića studentima i građanima koji su protiv vlasti.

Vučić je u petak kazao da mu je „žao zbog nekih stvari koje je izgovorio o studentima i demonstrantima“ i da se zbog toga izvinjava.

Tadić je danas na mreži „Iks“ (X) objavio da je vlast Srbije „u poslednjoj godini sve one koji su protestujući tražili pravdu i jasno utvrđivanje krivice i odgovornosti“ za pad nadstrešnice novosadske Železničke stanice „nazivala teroristima, fašistima, mrziteljima svoje države“.

„Zato je samo izraz straha za vlast i užasnog licemerja izvinjenje koje je uputio Vučić“, napisao je bivši predsednik Srbije.

Tadić smatra da je „to izvinjenje upućeno ne zbog njegovih (Vučićevih) reči i dela“, već zbog „suočavanja s porukom koju će i danas poslati cela Srbija“.

„A već sutra će režim nastaviti sa istom propagandom u čijoj funkciji je i ovo ‘izvinjenje’, i već sutra će nastaviti sa širenjem zla, mržnje i nepravde“, napisao je on.

Tadić je danas u Novom Sadu na poziv studenata gde se održava komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice i smrti 16 ljudi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com