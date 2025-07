Tadić: Pomilovanja poruka batinašima da mogu da krše zakon, pitanje da li je Komisija odlučivala

Boris Tadić, bivši predsednik Srbije u dva mandata, ocenio je danas da se pomilovanjem četvorice napadača na studente u Novom Sadu i najavom pomilovanja devojke koja je vozilom povredila studentkinju Poljoprivrednog fakulteta šalje porukama svim „batinašima i kriminalcima iz sistema (Srpske napredne stranke)“ da „i oni mogu da krše zakon“.

On je na televiziji Nova S naveo da nije upoznat da li je u ovim slučajevima prvo odlučivala Komisija za pomilovanja, telo koje je svojevremeno formirao, ili je odluku samostalno doneo predsednik Aleksandar Vučić.

„Procedura koja se podrazumeva jeste da pomilovanje prvo predloži nadležni sud, pa Ministarstvo (pravde), pa onda Komisija (za pomilovanja), pa tek onda predsednik. Zato je odgovornost predsednika ogromna… Najteže odluke koje sam donosio kao predsednik ticale su se pomilovanja, po 1.000 puta sam merio svakog puta, a odluku nikada nisam donosio ako je Komisija nije odobrila. Zamislite da neko koga pomilujete ponovi krivično delo? To je beleg koji ne možete da skinete do kraja života“, kazao je Tadić.

On je ocenio i da je Vučić odluku o pomilovanju u slučaju četvorice batinaša SNS iz Novog Sada doneo „upravo zato što su u pitanju očigledni nasilnici“, kao i da se u slučaju mladića iz te grupe koji je bejzbol palicom teško povredio studentkinju, „radi o kriminalnoj prirodi koja nije prošla resocijalizaciju upravo zbog odluke o pomilovanju“.

„Radi se o čoveku koji je oslobođen krivičnog gonjenja, odnosno o onima koje je predsednik oslobodio u procesu koji nije završen, koji nisu osuđeni, čime je (Vučić) prekršio zakon. On je pomilovao ljude koji su tako, u pravnom smislu, (formalno) nevini. Pomilovanje možete samo dati onima koji su osuđeni, koji su (proglašeni krivima). (Vučić) je pomilovao (formalno) nevine (neosuđene) što govori o apsurdnosti sistema, da on kao pravnik ne poštuje pravo ove zemlje, ali to je i poruka njegovim ljudima“, rekao je Tadić.

On navodi i da je na predsedničkim izborima 2012. godine izgubio između ostalog i zato što je Srpska napredna stranka obećala masovnu amnestiju, a tada je u zatvorima Srbije, sa kapacitetom od 8.000 mesta, bilo 11.000 zatvorenika.

„To je (sa njihovim porodicama i prijateljima) preko 100.000 birača, što je znatno više od jednog procenta sa kojima je (tadašnji predsednički kandidat Tomislav) Nikolić pobedio. Ti ljudi su postali organski deo Srpske napredne stranke, a među (oslobođenima) su bile i navijačke grupe, ubice… Neki od njih su u međuvremenu postali uspešni biznismeni. Vučić (najavom pomilovanja) ne upućuje poruku za tih petoro, niti članovima porodice, nego svim batinašima koji su pušteni pre 12 godina, da će i oni dobiti pomilovanje i da budu slobodni da brane (stečeno od tada)“, smatra Tadić.

(Beta)

