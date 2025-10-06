Tadić: Smenjivost vlasti najvažnija tekovina 5. oktobra

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je danas da je smenjivost vlasti „najvažnija tekovina“ petooktobarskih promena ali i da je prethodnih godina taj demokratski princip ugrožen u Srbiji.

Tadić je u Beogradu, na tribini „25 godina od 5. oktobra“ rekao da je dobro što su građani „deset godina živeli u demokratskom društvu“, ali da to „već godinama nije slučaj“.

„Ranije je bilo slobodnih izbora i debata, ali je vlast Srpske napredne stranke to ukinula“, naveo je Tadić, koji je predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS).

Ukazao je da je vlast „kvalitetnija kada je smenjiva“.

„Srpski narod je više puta u istoriji dobro krenuo, ali se nekako uvek zaustavimo. Smatram da su ipak važni ti kratki momenti demokratije i da oni ostaju memorisani negde u sećanju (…) Peti oktobar je velika trauma za radikale i predstavnike Socijalističke partije Srbije, zato se trude da umanje važnost tog datuma“, rekao je Tadić.

Profesor na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta u Beogradu Dušan Spasojević ocenio je da je situacija u zemlji bolja nego devedesetih godina prošlog veka i da je tadašnja vlast bila represivnija i brutalnija.

Po njegovim rečima, aktuelna vlast je razvila perfidnije tehnike manipulacije, ali ne primenjuje silu u meri u kojoj je to činio Milošević.

Novinarka Danica Vučenić smatra da se srpsko društvo vratilo tamo gde je bilo devedesetih godina prošlog veka.

„Drugačiji je kontekst, ali vrednosno smo se vratili u ta vremena“, kazala je Vučenić.

Po njenim rečima, zemlja je tada bila potpuno izolovana i strani novinari su nakon promene vlasti dolazili da uče domaće medijske radnike kako da poštuju kodekse i standarde etičkog novinarstva.

Rekla je da bi se situacija razvijala u boljem smeru da je sprovedena lustracija i da veliki broj predstavnika vlasti SNS ne bi mogao da se bavi politikom.

Studentkinja Aleksandra Kuzmanović kazala je da je 5. oktobar važan istorijski datum, ali da je „nemoguće uspostaviti demokratiju za jedan dan“.

„Demokratizacija je proces koji traje. Promena ove vlasti neće nam automatski doneti razvijeno društvo. Demokratija nije ni Vučić ni Đinđić već narod. Nova vlast će sigurno praviti nekle greške“, rekla je.

Juče se navršilo 25 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina predsednika Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) Slobodana Miloševića.

Pre četvrt veka, u Beogradu su tog dana održane velike demonstracije zbog toga što je Milošević odbio da prizna rezultate na predsedničkim izborima, na kojima je 24. septembra izgubio od kandidata Demokratske opozicije Srbije (DOS) i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice.

Demonstranti su 5. oktobra na plato ispred tadašnje Savezne skupštine stigli iz čitave Srbije u kolonama automobila, autobusa i kamiona dugačkim desetine kilometara, na pojedinim lokacijama i probijajući buldožerima policijske blokade na putevima.

(Beta)

