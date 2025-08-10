Tadić : SNS pravi društvo u kojem gluperde, siledžije i kriminalci terorišu običan svet

Protiv režima Srpske napredne stranke (SNS) svaki pojedinačni glas je važan, i sa desna i sa leva, jer naprednjaci hoće da od Srbije naprave društvo u kojem gluperde, siledžije i okoreli kriminalci vladaju i terorišu normalna, običan svet, napisao je na tviteru (X) bivši predsednik Srbije Boris Tadić.

„Batinaški napad na građane Bačkog Petrovca… i današnji marš naprednjačkih falangi ulicama Novog Sada, bać kao Musolinijevih crnokošuljaša i Hitlerovih SA odreda… najočiglednije su svedočanstvo onoga šta naprednjaci hoće da naprave od Srbije“, napisao je Tadić.

„Upozoravao sam na ovaj ishod i tokom svojih mandata i nakon toga… Veličina borbe određuje veličinu politike i ljudi koji je vode. A najveća borba je borbaa za Srbiju slobode i demokratije, koja čuva svoje dostojanstvo i identitet u Evropi i svetu i koja je siguran doma za sve njene građane. Do pobede“, zaključio je Boris Tadić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com