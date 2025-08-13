Tadić: Uhapšen generalni sekretar SDS

Bivši predsednik Srbije i predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić izjavio je da je danas uhapšen Dragoslav Ljubičić generalni sekretar SDS.

„U toku dana je dobio telefonski poziv (!) od strane lica koje mu je saopštilo da zove iz BIA i da se javi u policijsku stanicu. Nakon tog poziva otišao je u policiju i podneo prijavu protiv NN lica. Neposredno nakon toga šestorica agenata u civilu ga je uhapsilo na košarkaškom terenu dok je igrao basket“, napisao je Tadić na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić službe bezbednosti i policiju pretvara u „partijske i lične falange“.

