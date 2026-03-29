Tadić: Vučić, kao Musolinijevi fašisti, poslao svoje horde batinaša u mesta gde su izbori

Nekadašnji predsednik Srbije, sada lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, ocenio je da je predsednik države Aleksandar Vučić u deset gradova u Srbiji, gde su danas lokalni izbori, "poslao svoje horde zla - batinaše i okorele kriminalce, svoje najvažnije saveznike".

„Ovo isto su radili Musolinijevi fašisti. I zato je u osnovi današnjeg naprednjačkog režima, baš kao kod fašista, samo brutalno nasilje kao ideologija, a iz takve ideologije može da proistekne samo zlo i propast Srbije“, ukazao je Tadić na društvenoj mreži iks.

Kako je dodao, „borba protiv naprednjačkog zla uvek i na svakom mestu je obaveza i uzvišenost“ i pozvao: „Svi na izbore danas!“.

(Beta)

