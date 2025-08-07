Tagesancajger: Režimski mediji u Srbiji Đokovića od heroja pretvorili u izdajnika

Teniser Novak Đoković je u Srbiji slavljen kao nacionalni junak, a onda je jedan relativno bezazlen izraz podrške studentskim protestima učinio da se našao pod paljbom režimskih medija i vlasti, iako je predsednik Aleksandar Vučić uzdržan jer je svestan njegove popularnosti, piše švajcarski dnevnik Tagesancajger (Tagesanzeiger).

Režimski mediji u Srbiji tvrde ja je predsednik Aleksandar Vučić sa svih strana okružen neprijatljima, a poslednji od tih neprijatelja je Novak Đoković.

Već nekoliko nedelja zvezda tenisa Đoković postao je za te medije meta kampanje blaćenja, piše dnevnik.

„Godinama unazad slavljen je kao nacionalni heroj, odlikovan brojnim nacionalnim odlikovanjima i slavljen kao najveći ambasador i patriota Srbije od bitke protiv Turaka na Kosovu 1389. Ali sada se nacionalna ikona u srpskim medijima predstavlja otprilike kao nacionalni izdajnik“, piše dnevnik.

i iako Đoković nije direktno kritikovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegova je oprezna podrška studentskim protestima bila dovoljan razlog da mediji u Srbiji više ne izveštavaju o njegovim uspesima i da ga „naprosto ignorišu“, piše Tagesancajger.

Dnevnik piše da se Đoković solidarisao sa devojkom koju su autom na trotoaru udarili režimski huligani i koja je završila u bolnici. „Nasije protiv studenata je veliki poraz srpskog društva“, izjavio je Đoković u dalekoj Australiji.

Štampa i pojedni političari u Srbiji su, pema pisanju dnevnika, istog trenutka reagovali, navodeći da je njegovo ponašanje „sramota“. I tako je nekadašnji patriota žigosan kao državni neprijatelj.

Na društvenim mrežama ga, piše list, takođe optužuju da je „sluga mračnih, antisrpskih snaga“ i plaćenik „SAD, Velike Britanije i drugih večitih neprijatelja“.

Ali dok mediji sprovode kampanju blaćenja Đokovića, predsednik Aleksandar Vučić je uzdržan. Vučić dobro zna koliko je Đoković omiljen među ljudima, što potvrđuju sve ankete.

„Njega direktno napasti ne bi se politički isplatilo. Među studentima ima zahteva da najuspešniji sportista u istorji Srbije na parlamentarnim izborima nastupi za opoziciju, znači protiv Vučića. Ali za neomiljenog šefa države novi izbori u ovom trenutku ne dolaze u obzir“, piše Tagescajtung.

