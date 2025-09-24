Tajfun Ragasa: Najmanje 14 osoba poginulo na Tajvanu

Najmanje 14 osoba je poginulo i 30 se vodi kao nestalo u klizištu koje je izazvao supertajfun na istoku Tajvana, saopštile su danas lokalne vlasti.

Tajfun je probio nasip i voda iz jezera koje se formiralo u gornjem toku reke Matajan odnela je most i poplavila obližnji grad.

Više stotina ljudi je ostalo zarobljeno zbog poplava.

Najveći tajfun ove godine, Ragasa, pogodio je prvo Filipine, donoseći razoran vetar i obilnu kišu.

Pripremajući se na udar supertajfuna, hiljade ljudi su bile evakusane na Tajvanu i u južnim delovima Kine

(Beta)

