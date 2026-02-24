Tajms of Izrael: SAD iz Britanije premeštaju takozvane nevidljive avione bliže Iranu

Američka vojska je danas počela da premešta 12 'nevidljivih' lovaca F-22 ka Bliskom istoku, nakon što su poslednjih dana bili u vazduhoplovnoj bazi u Velikoj Britaniji, javlja izraelski medij Tajms of Izrael pozivajući se na javno dostupne podatke o praćenju letova.

Avioni F-22 su poleteli sa aerodroma Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Lejkenhit u Engleskoj, a posle su se pridružili avionima za dopunu goriva KC-46, dok su se kretali ka Bliskom istoku.

Američki avioni F-22 su stigli u Lejkenhit prošle nedelje i ostali tamo nekoliko dana, navodno zbog problema sa avionima za dopunu goriva, piše Tajms of Izrael.

SAD su avione premestile u okviru gomilanja vojnih snaga na Bliskom istoku, dok predsednik SAD Donald Tramp razmatra da li da preduzme vojnu akciju protiv Irana.

Nakon velikih protesta u Iranu u januaru, Tramp je više puta pretio da će SAD napasti Iran, ako se dve zemlje ne dogovore o iranskom nuklearnom programu.

Alijansa za vojno praćenje vazdušnog saobraćaja (Military Air Tracking Alliance), tim od oko 30 analitičara javnih podataka koji rutinski analizira vojne i državne letove, navodi da su se ka Bliskom istoku uputile desetine američkih borbenih aviona, uključujući avione tipa F-35, F-22, F-15 i F-16.

Tim kaže da je od sredine februara pratio desetine aviona za dopunu goriva i stotine aviona za transport vojske SAD kako lete u pravcu Bliskog istoka.

Vašington post je danas objavio da je tokom prošlih nedelju dana više od 150 američkih vojnih aviona premešteno u baze u Evropi i na Bliskom istoku, nakon neuspešne druge runde pregovora SAD i Irana 17. februara, pozivajući se na javno dostupne podatke o letovima.

Američki mediji su tokom prošle sedmice izvestili o velikom broju letova američkih borbenih i transportnih aviona ka regiji.

Aksios je 18. februara javio da su američki avioni za vojni transport obavili više od 150 letova ka bazama SAD na Bliskom istoku, noseći oružje i municiju, i da je dan ranije tamo krenulo 50 američkih borbenih aviona.

