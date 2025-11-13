Tajna sednica Skupštine grada Niša održana bez odbornika opozicije

Skupština grada Niša je održala „tajnu“ sednicu, dok je javno zasedanja parlementa još u toku.

Redovno skupštinsko zasedanje, 12. po redu počelo je u 9.00 a potom je napravljena pauza da bi bila održana 13. sednica,za koju je predsednik Skupštine grada Niša Igor Novaković rekao da se održava „na zahtev državnog organa“.

Odbornici opozicije napustili su „tajnu sednicu“ na samom početku, tako da je dnevni red, sa samo jednom tačkom, usvojen sa 31 glasom „za“, koliko vladajuća većina okupljena oko Srpske napredne stranke i ima odbornika.

Odbornici koji su ostali u sali morali su da potpišu ugovor o čuvanju državne tajne i obavežu se materijalnom i krivičnom odgovornošću da neće iznosti u javnost ono o čemu se na sednici govorilo.

Doktor Dragan Milić, šef istoimene odborničke grupe u Skupštini grada Niša, rekao je da tajna sednica „nelegalna i neligitimna“.

„O kakvoj se odluci na skupštini radi? Zi Đin je uzeo bukvalno istočnu Srbiju, mi se topimo, tamo smo pali ispod milion stanovnika. Možda je to ta odluka, kako treba da planiramo povlačenje sa ovih prostora i da svi treba da pređemo da živimo u beogradskom pašaluku“, izjavio je Milić.

On je kazao da je na nekoj, „takođe tajnoj sednici“, Kosovu i Metohiji uzet pozivni broj 381 i dat novi pozivni broj.

„To što su uradili, uradili su tajno, na nekoj tajnoj sednici za koju mi nismo znali. Možda sada Skupština grada, ovakva kakva jeste želi da napravi novu tajnu sednicu na kojoj treba da prodaju ostatak teritorije Srbije“, istakao je Milić.

Prema njegovim rečima, bilo kakva tajna sednica ne dolazi u obzir, “ jer je to u direktnoj suprotnosti sa onim šta predstavlja skupština“.

„Skupština je javna, rad skupštine je javan. Građani Niša mora da znaju o čemu se raspravlja, da li je dobro ili loše. To je jedini način da oni na kraju kažu da ova grupa ne valja i nećemo glasati za njih“, naglasio je Milić.

On je takođe kazao da je, prema informacijama koje ima, “ na sednici raspravljano o odbrani grada u slučaju rata“.

„Raspravlja se o odbrani grada u slučaju rata, a tu nije gradonačelnik, odnosno ratni komandant. I to pokazuje kolika je to farsa. Šta mu je bitnije od toga“, pitao je Milić.

Prema rečima odbornice Narodnog pokreta Srbije Ane Eraković, odbornici opozicije nisu želeli da potpisuju izjave o tajnosti, niti da se izjašnjavaju o odluci čiji predlog nisu ni dobili.

„Ovlašćeni predlagač, koji ne znamo ni kako se zove, predočio nam je članove zakona po kojima mi ne smemo da iznosimo to o čemu se odlučuje na tajnoj sednici. Predlog odluke nismo dobili, nismo upoznati sa sadržinom predloga“, rekla je Erakovićeva.

Odbornici Pokreta “Kreni-promeni” u Skupštini grada Mihajlo Cvetković i Dina Marković istakli su da nisu prisustvovali sednici jer nisu želeli da iza zatvorenih vrata ostanu „sa onima koji su okupirali institucije Srbije i svakim danom koruptivnim delovanjem gaze interese domovine, (…)“.

(Beta)

