Talibani odbacili navode da u Avganistanu nema interneta i telefonskog signala

Talibanska vlada u Avganistanu odbacila je danas navode da je u toj zemlji ukinut internet i signal na mobilnim telefonima, pod obrazloženjem da je u toku zamena zastarelih optičkih kablova.

To je bilo prvo izjašnjavanje talibana o zabrani mreže koja u zemlji traje već tri dana, a koja je nanela ozbiljnu štetu bankarstvu, trgovini i vazdušnom saobraćaju.

Više provincija Avganistana potvrdilo je tokom septembra da je u njima ukinut optički internet zbog dekreta vođe talibana Hibatulaha Ahundzade, koji tvrdi da se Vlada tom merom bori protiv nemorala.

„Ništa se ne može porediti sa glasinama koje se šire da smo uveli zabranu interneta“, saopštili su zvaničnici talibana u prepisci sa pakistanskim novinarima.

Ujedinjene nacije (UN) su juče pozvale talibansku vladu da hitno obnovi pristup internetu i telekomunikacijama, a iznad Avganistana je od tada obustavljen i međunarodni vazdušni saobraćaj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com