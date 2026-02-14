Tatjana Ječmenica poginula, muž teško povređen u sudaru, veliki broj intervencija Hitne pomoći

Žena je poginula a muškarac teško povređen u saobraćajnoj nesreći tokom protekle noći, u kojoj je bio veliki broj intervencija beogradske službe Hitne pomoći na javnim mestima, rečeno je u toj službi agenciji Beta.

Poginula je nekadašnja teniserka i selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore Tatjana Ječmenica, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić , dok je teško povređen njen muž Darko Jevtić, koji je prebačen u bolnicu.

Nesreća se desila petnaestak minuta posle 20.00 časova na obilaznici kod Orlovača, kada su se, kako su objavili su pojedini mediji, sudarili džip i šleper.

Tokom noći beogradska Hitna pomoć je intervenisala ukupno 127 puta prvenstveno zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Na javnim mestima hitna pomoć je intervenisala 32 puta, što je u vrhu ovakvih intervencija čak i vikendom kad ih je i inače povećan broj u odnosu na radne dane.

Iz Hitne pomoći upozoravaju da je veliki deo intervencija na javnim mestima zbog alkoholisanosti sugrađana, neke i usled korišćenja droge.

Takođe da su im, kod ovakvih intervencija, pomoć tražile i jako mlade osobe.

(Beta)

