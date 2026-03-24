Tel Aviv na meti iranskih raketa, šest osoba povređeno

U Tel Avivu jutros je odjeknulo nekoliko eksplozija posle upozorenja o iranskim raketama, saopštile su izraelske službe za vanredne situacije.

Magen David Adom, izraelski ekvivalent Crvenog krsta, prijavio je šest lakših povreda na četiri različite lokacije i objavio video snimke delimično uništene zgrade i zapaljenih vozila.

Policijske snage i timovi za deaktiviranje bombi trenutno su raspoređeni na mestima na kojima se dogodio napad, saopštila je policija Tel Aviva.

(Beta)

