Telekom tuži medije koji su objavili snimak razgovora direktora te firme i Junajted grupe

Telekom Srbija pokrenuće krivični postupak protiv medija koji su objavili audio snimak navodnog razgovora generalnih direktora te kompanije i Junajted grupe, Vladimira Lučića i Stena Milera, preneo je danas portal Nova ekonomija.

Po navodima portala, direktor Telekoma je u saopštenju naveo da je tražen uvid u pomenuti audio snimak „pre objavljivanja, kako bi se utvrdila njegova autentičnost“.

„Kako se to nije dogodilo, biće pokrenut krivični postupak protiv medija koji su ga objavili zbog nanošenja reputacione štete, a dodatno će biti zatraženo od suda da utvrdi autentičnost navedenog snimka“, naveo je Lučić u saopštenju.

Direktor Telekoma je dodao i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „nikada nije zatražio smenu Aleksandre Subotić niti bilo koga iz kompanija Junajted grupa ili Junajted medija“.

„Novog direktora Junajted grupe Stena Milera, poznajem skoro dva meseca, i nisu tajna razgovori kao partnera koji su učestvovali u akviziciji kojom je Telekom Srbija kupio deo Junajted grupe“, naveo je direktor Telekoma Srbija i dodao da u razgovoru s Milerom „nije bilo reči o medijima čiji je vlasnik Junajted grupe niti bi se bilo ko usudio da utiče na uređivačku politiku tih medija“.

Izvršni direktor Junajted grupe Sten Miler rekao je nedavno direktoru državne kompanije Telekom Srbija Vladimiru Lučiću da razume da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uznemiren, ali da mu je potrebno vreme da rasparča srpski ogranak kompanije Junajted medija, koji upravlja televizijama N1 i Nova S, čuje se na snimku njihovog telefonskog razgovora koji je danas objavljen.

Na snimku razgovora od pre nekoliko nedelja, koji su objavili Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) i Projekat za istraživanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP), čuje se i da Miler kaže Lučiću da ne može momentalno da smeni izvršnu direktorku Junajted medije u Srbiji Aleksandru Subotić, pod čijom upravom rade N1, Nova S, Danas i Radar.

„Ne mogu da otpustim Aleksandru danas, kako smo razgovarali. Moram da kompaniju (Junajted medija) u Srbiji učinim veoma malom, ako razumeš šta ti govorim. Da je rasparčam. Za to je potrebno vreme i mislim da se tu razumemo. Moramo da dopremo do banaka, da bismo brzo delali. Razumem da te je predsednik zvao i da je veoma uznemiren, to razumem, ali moram da nađem vreme da to uradim brzo“, kazao je Miler, direktor kompanije čiji je Junajted medija deo.

(Beta)

