Tenzije ispred skupštine Srbije na protestu podrške novinarima televizije N1

Ispred Doma narodne skupštine na protestu solidarnosti sa novinarima televizije N1, koji su napadnuti pre nekoliko dana, došlo je do tenzija kada se pojavila grupa ljudi koja je nosila transparente sa porukama podrške provladinim medijima.

Građani koji su se okupili na poziv medijskih udruženja su negodovali kada se pojavila grupa ljudi koja je nosila transparente „Hvala na podršci, novinarke Informera“ i „Boja mikrofona nije opravdanje za nasilje“, javlja reporterka Bete.

Na jednom od transparenta piše „Dočekamo dan da se svi slažemo, nasilje nije ok“.

Jedan muškarac napao je pre nekoliko dana ekipu televizije N1 u blizini šatorskog naselja u kojem borave pristalice vlasti ispred Skupštine Srbije.

(Beta)

