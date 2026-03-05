Tenzije između Mađarske i Ukrajine oko ruske nafte i evropske pomoći

Mađarski premijer Viktor Orban zapretio je da će upotrebiti "silu" kako bi primorao Ukrajinu da ponovo uspostavi tranzit ruske nafte preko naftovoda Družba, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio blokiranje evropskog kredita od 90 milijardi evra namenjenog Ukrajini od Mađarske, jedine države članice EU koja se tome protivi.

U video snimcima objavljenim na društvenim mrežama, Orban je rekao da Mađarska ima sredstva da primora Ukrajinu da nastavi isporuke nafte.

„Pobedićemo. I pobedićemo silom. Imamo politička i finansijska sredstva, i njima ćemo ih primorati, bezuslovno i poželjno što je pre moguće, da ponovo otvore cevovod prijateljstva“, rekao je Orban.

„Želim da budem jasan. Pobedićemo ovde, i pobedićemo silom. Neće biti paktova niti kompromisa. Prekinućemo naftnu blokadu i naterati Ukrajince da nastave isporuke“, dodao je mađarski premijer.

Sa svoje strane, Zelenski je tokom konferencije za novinare aludirao na Viktora Orbana.

„Nadamo se da jedna osoba u Evropskoj uniji neće blokirati ovih 90 milijardi evra, ili barem prvu tranšu, kako bi naši branioci imali potrebne potrebno oružje“, rekao je Zelenski.

„U suprotnom, daćemo adresu te osobe našim oružanim snagama, našim ljudima, kako bi je pozvali i razgovarali sa njom na njihovom jeziku“, dodao je Zelenski.

U međuvremenu, Evropska unija razmatra pružanje finansijske pomoći Ukrajini za popravku objekata na naftovodu Družba, dok Mađarska i Slovačka blokiraju određenu pomoć Kijevu i sankcije protiv Rusije dok se ne nastavi tranzit nafte.

Prema izvorima bliskim tom pitanju, Evropska komisija bi mogla da uputi tu podršku koristeći mehanizme budžetske pomoći koji su već dodeljeni Ukrajini, a takođe bi mogla da pruži i tehničku stručnost.

Međutim, Zelenski je objasnio da bi nerado obnavljao naftovod, verujući da izvoz doprinosi finansiranju ruskih ratnih napora.

