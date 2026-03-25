Tepić: Kos jasno poručila Vučiću da nema Evrope za njegov kartelski režim

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je danas da je "Aleksandar Vučić ostao kratkih rukava u pokušaju da ponovo prevari Evropsku uniju (EU) nudeći sa Edijem Ramom ulazak u Šengen i jedinstveno tržište - ali bez punopravnog članstva".

„Zato je dobro što je komesarka za proširenje EU Marta Kos danas jasno odbacila Vučićevu manipulaciju i poručila da nema Šengena bez pravne države, niti jedinstvenog tržišta bez slobodnih institucija“, rekla je potpredsednica SSP Marinika Tepić u pisanoj izjavi.

Ocenila je da „od providnog plana da u predizbornoj godini opet ‘izraste’ u tobož reformatora prihvatljivog i EU i Putinu – Vučiću je izrastao samo nos“.

Ukazala je da Vučić „hoće pare i profit, a da se ništa ne menja po pitanju demokratije, slobode izbora i medija, nezavisnosti sudstva i razarajuće sistemske korupcije“.

Poručila mu je da „nema Evrope za kartelske režime“.

„Srbija može biti članica EU do 2030. godine, ali ne sa organizovanom kriminalnom grupom na vlasti koja samo nosi naziv Srpska napredna stranka i čiji šefovi i šrafovi moraju ići putem za zatvor, kao jedinim putem pravde za Srbiju“, napisala je Tepić.

(Beta)

