Tepić krivično goni Vučevića: Kojim novcem je plaćen privatni let za porodični odmor u Grčkoj

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SPP) Marinika Tepić podnela je Vrhovnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsednika Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića, zbog sumnje da je kao premijer zloupotrebio službeni položaj kada je avgusta 2024. otputovao sa prijateljima u Grčku na more vladinim avionom, dok su njihove porodice tamo stigle privatnim, za koji let u jednom pravcu košta 30 hiljada evra.

Ona je, ispred sedišta ovog tužilaštva, pokazala, kako je objasnila, fotokopiju povratne karte sa imenima članova porodice Vučević, kao i članova porodice njegovih saputnika, i zatražila da se odredi nadležno tužilaštvo i postupajući tužilac, ocenivši da sadašnji sukob vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac i vlasti daje neku nadu da će se pokrenuti istraga.

„Mnogo puta sam apelovala na tužilaštva – niz krivičnih prijava sam podnosila i pokazalo se da su tačne – probudite se, ne budite oposumi. Sa ovim takozvanim Mrdićevim zakonima mečka je zaigrala i pred njihovim vratima. To jeste neka nada da će se tužilaštvo probuditi, ili bar većina profesionalaca kojih svakako ima, i isterati sve ovo do kraja, odnosno da istrage neće završavati u fiokama. Ovo je najkonkretniji mogući slučaj“, rekla je Tepić.

Govoreći o detaljima slučaja, ona je rekla da dokazi ukazuju da je Vučević leteo sa sinom i prijateljima „novosadskim ‘neimarom’ Bocarom, po obrazovanju mašinovođom, za kojeg se sumnja da je samo paravan za milione evra i kvadrate čiji je on pravi vlasnik“, kao i sveštenikom Nešom Stojšićem, za kojeg sumnja da je umešan u malverzacije oko crkvenog zemljišta.

Govoreći o avionu kojim su, navela je, u Grčku leteli članovi njihovih porodica, navela je da je iznajmljen od kompanije suvlasnika Veselina Jevrosimovića, za čiju drugu kompaniju je rekla da je za 11 meseci premijerske funkcije Vučevića dobila od poslova sa državom više od 60 miliona evra.

„Neka tužilaštvo ispita i kako je plaćen ovaj put, da li možemo da se upitamo da li je to neki vid kompenzacije ili uzvraćene usluge“, rekla je Tepić, podsetivši da je Vučeviću nedavno dala rok da se sam prijavi tužilaštvu za „svoja i zlodela organizovane kriminalne grupe kojoj pripada“, ali da to nije učinio, tako da je danas podnela krivičnu prijavu.

(Beta)

