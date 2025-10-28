Tepić nakon sastanka sa evroparlamentarcima: EU da pošalje komisiju koja će pratiti krizu u Srbiji

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić kazala je danas nakon sastanka sa delegacijom Evropskog parlamenta (EP) da je opozicija zatražila od Evropske unije (EU) da pošalje u Srbiju komisiju koja bi pratila aktuelnu društveno-političku krizu te dodala da je građanima potrebna pomoć prilikom obezbeđivanja ključnih predizbornih uslova.

Ona je u pisanoj izjavi nakon sastanka u Domu Narodne skupštine u Beogradu navela da srpska vlast pokušava da umanji značaj rezolucije EP u kojoj su iznete kritike na račun Srbije.

„To znači da su sve preporuke iz ove Rezolucije za vlast nebitne, pa tako i preporuke ODIHR za izborne uslove kao što je čišćenje biračkog spiska i regulacija elektronskih medija, ali i generisanje govora mržnje, diskreditacija kritičara vlasti, zaustavljanje represije i odmazde, vladavina prava i sloboda medija, kao i transparenta istraga o korupciji i tragediji 1. novembra 2024. u Novom Sadu“, dodala je Tepić.

Po njenim rečima, EU može da pomogne u vezi sa uvođenjem biometrijske identifikacije birače uz optički skener glasačkih listića te da na taj način učini izborni proces pravednijim.

(Beta)

