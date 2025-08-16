Tepić: Nasumično love ljude zbog napada na Kobre, a nema dokaza da je Vučević bio u prostorijama SNS

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić optužila je danas policiju da „nasumično lovi i zastrašuje“ ljude zbog napada na pripadnike Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ kod prostorija Srpske napredne stranke (SNS) tokom protesta u sredu u Novom Sadu.

Tepić je na društvenoj mreži Iks (X) navela nema dokaza da je predsednik SNS Miloš Vučević, koga su navodno štitili pripadnici „Kobri“, bio u tim prostorijama.

„Ni do danas ne znamo koga su tačno Kobre tamo čuvale. (Predsednik Srbije Aleksandar) Vučić rekao da su bile zbog Vučevića, ali bez ijednog dokaza da je Vučević bio tamo u sredu u vreme protesta“, napisala je Tepić.

Prema njenim rečima, naprednjaci do danas nisu objavili nijednu fotografiju i nijedan snimak iz prostorija SNS, na kojima bi se video ugroženi Vučević.

„Što naprednjaci obično ne bi propustili da urade. Zato sada i nasumično love ljude i zastrašuju, jer ih policajci ‘prepoznaju’, čak i one koji na protestu nisu ni bili“, navela je Tepić.

Ona tvrdi da je policija u Novom Sadu „pokupila mladića na pumpi“, navodeći da nije ni bio na protestu u sredu, ali ga je „policajac prepoznao da je bio“.

Dodala je da su priveli još jednog čoveka na radnom mestu i odveli u stanicu, takođe na „prepoznavanje“, iako ni on nije bio ni blizu mesta napada.

„I njih i druge privedene terete za napad na službeno lice u vršenju dužnosti, sa još raznim pridodatim elementima – za šta mogu da ih kazne doživotnim zatvorom. Dakle kada oni izvuku deblji kraj, to je pokušaj ubistva. A kada oni prebiju ljude, to je ništa“, navela je Tepić.

