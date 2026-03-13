Tepić predstavila 10. optužnicu SSP: Lončar ne čuva zdravlje građana, već vlast kartela braće Vučić

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić predstavila je danas desetu "optužnicu" te stranke protiv funkcionera vlasti i njihovih saradnika u okviru serijala "Put za zatvor - Pravda za Srbiju", koja se ovog puta odnosi na ministra zdravlja Zlatibora Lončara, za koga tvrdi da ne čuva zdravlje građana, već "bolesnu vlast kartela braće Vučić".

„U normalnoj državi, ministar zdravlja čuva zdravlje građana. U ovakvoj srbiji, čuva bolesnu vlast kartela braće Vučić. Zato je ključ ove optužnice jednostavan – Zlatibor Lončar ne vodi zdravstvo Srbije, već ga sahranjuje, a u životu održava samo kartel na vlasti i zato je njegov put za zatvor jedini put pravde za Srbiju“, rekla je Tepić novinarima u Skupštini Srbije.

Lončar je, kako je dodala, 2014. godine prvi put postao ministar zdravlja u Vladi tadašnjeg premijera, sada predsednika države, Aleksandra Vučića, iznoseći tvrdnju da im je glavna poveznica – „Zemunski klan“.

„Mafija, ubice i narko-trgovci sa kojima je Lončar direktno povezivan, baš kao i Aleksandar Vučić preko svojih kumova Vojislava Šešelja i Petra Panića Pane“, navela je Tepić.

Tvrdi i da je Vučić te 2014. godine odmah u Vladu uveo „proverene čuvare kartela“, među kojima i Lončara, ali kao „čuvara svog kartela – kartela braće Vučić“.

„Lončar je ipak najpoznatiji kao ‘doktor Smrt’ zbog navoda o uslugama koje je vršio za Zemunski klan (iznetim na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića) i fotografije na kojoj grli (pripadnika tog klana) Dušana Spasojevića“, navela je potpredsednica SSP.

Ponovila je i pojedine citate sa tog suđenja, u kojima se navodi da je Spasojević „kupovao stanove svojim ljudima“, među kojima se pominje i „doktor Lončar sa Urgentnog centra“, za koga su tvrdili da je „svaki drugi dan bio kod nas u Šilerovoj i učestvovao u nekim ubistvima“, zbog čega je „dobio na poklon stan“ od drugog pripadnika tog klana Sretka Kalinića.

Tepić smatra da je „najužasnija Lončareva odgovornost“ bila smrt sedam ljudi u padu vojnog helikoptera koji je prevozio bebu iz Novog Pazara u Beograd, pre 11 godina na današnji dan.

„Svi su stradali jer su se ministri igrali pilota da bi se Lončar slikao sa bebom, iako vremenski uslovi nisu dozvoljavali let. Da užas bude gori, dok je helikopter još bio u vazduhu, državni Tanjug objavljuje besprizornu laž o uspešnom spasavanju bebe i da ju je na aerodromu Nikola Tesla dočekao ministar Lončar“, kazala je Tepić, dodajući da za taj slučaj niko nije snosio odgovornost, a da je Lončar i dalje ministar zdravlja.

Ukazala je i na slučaj tokom pandemije korona virusa, odnosno fabriku vakcina „Sinofarm“ koju smatra „epskom pljačkom“, jer je u taj projekat, za koji tvrdi da je propao, „bačeno skoro 50 miliona evra“.

„Istovremeno, Lončar godinama sprovodi odmazdu protiv zaposlenih u zdravstvu koji kritkuju njega i Vučićevu vlast. Zbog svega navedenog Lončar je nedostojan javne funkcije, ali mora snositi i odgovornost za svoja nedela“, dodala je Tepić.

Kao prvu tačku optužnice, navela je slučaj „Helikopter“, odnosno smrt posade pilota Omera Mehića, medicinskog tima i bebe iz porodice Ademović „zbog političke promocije Lončara“, a kao drugu tačku „pljačku i prevaru sa Sinofarmom“ tokom kovid pandemije i „odmazdu nad svima koji kritikuju vlast“.

Treća tačka optužnice, kako je dodala Tepić, odnosi se na Lončarevu „povezanost sa ubicama i kriminalnim grupama“, zbog kojih smatra da nije dostojan za funkciju ministra zdravlja.

„Zlatibor Lončar nikada nije razjasnio svoju vezu sa ubicama i kriminalcima iz Zemunskog klana, iako o tome godinama svedoče i svedoci-saradnici, policijski inspektori i dokazi istraživačkih medija kao što je KRIK-ova objava dokumenta o stanu koji je 2002. Lončar kupio od supruge Sretka Kalinića, jednog od najpoznatijih ubica Zemunskog klana“, kazala je Tepić.

Lončar, prema njenim rečima, nikada nije objasnio da li je stan platio ili ga je dobio kao „nagradu za uslugu“, a tvrdi i da je Zlatibor Lončar povezivan i sa Darkom Šarićem, osuđenim za šverc kokaina, zbog aktivnosti svoje supruge, advokatice Vesne Lončar.

„O toj ulozi Vesne Lončar u kontaktima sa Šarićevim klanom, inspektor Milović je takođe govorio: ‘Vesna Lončar je u ime Dragana Dudića Frica kontaktirala policiju i ugovorila sastanak. Nemoguće je da je slučajnost da Lončareva žena ugovara sastanak sa jednim od visokorangiranih ljudi iz narko-klana, a da ga na taj sastanak dovozi njegov kum koji je pripadnik BIA'“, navela je Tepić.

Dodala je da je i da je istraživački portal KRIK objavio da Tužilaštvo za organizovani kriminal nikada nije odgovorilo na pitanje da li će reagovati na te navode i proveriti inkriminišuća svedočenja i dokaze protiv Lončara.

„I to je u ‘slučaju Lončar’ najdublji problem: ne samo to što su o jednom od najviših državnih funkcionera izneti ovakvi dokazi, nego što su i pravosuđe i izvršna vlast činili sve da ih zatrpaju“, dodala je potpredsednica SSP Marinika Tepić.

(Beta)

