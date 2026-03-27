Tepić: Relja Ognjenović je proizvod kartelskog sistema braće Vučić za izvlačenje državnih para

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je danas da je Relja Ognjenović, iako formalno direktor Fonda za penzijsko osiguranje Srbije (PIO), zapravo ubačen na javnu funkciju da zlouprebi ogroman novac, čak i penzionera.

„On je zapravo prototip kako se isključivo zbog ličnih odnosa sa kartelom na vlasti ubaciš na javnu funkciju da bi zlouprebio državne pare“, rekla je Tepić na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije i pozivala na hitnu istragu zbog sumnje da je Ognjenović načinio ogromnu materijalnu štetu čime je ugrožena država koja je već kriminalizovana.

„Ognjenović nije greška sistema već proizvod kartelskog sistema braće Vučić. A svaki takav sistem koji počiva – na krimnalu, korupciji, krađi, reketu, strahu, partijskom zastrašivanju i svakom drugom, ima isti kraj: a to je put u zatvor da bi to bio put pravde za Srbiju“, poručila je potpredsednica SSP.

Ona je pobrojala i tačke koje bi optužnica protiv Ognjenovića trebala da sadrži, pa je tako, pozivajući se na svedočenja, manipulisao na izborima prijavljujući zaposlene iz PIO fonda fiktivno na pojedinim biračkim mestima kako bi Srpska napredna stranka (SNS) imala tu više glasova, kao i da se bavio podmićivanjem birača poklonima.

Takođe je navela da informacije ukazuju na sumnju da je na Voždovcu „zajedno sa Markom Kulićem, trenutno sekretarom za urbanizam i građevinske poslove, deo organizovane krimilane grupe za iznudu, odnosno reketiranje građevnskih investitora i protivzakonitu legalizaciju nezakonitih objekata i sumnjivih građevinskih dozvola“.

„Hitno treba istražiti legalizaciju objekata na Voždovcu do decembra 2025., povezanosti tih investitora sa SNS, štetu nanetu državi koja je zbog te prevare uskraćena za oko četiri milina evra“, navele je Tepić kao i da treba ispitati informaciju da je „tarifa za reket 15 evra po metru kvadratnom da bi se obezbedila građevinska dozvola“.

Navela je da se Ognjenović pominje i kao vlasnik jedne firme koja je sa samo 19 zaposlenih i za godinu dana prihodovala dva miliona evra, a „osnovano se sumnja da je izmišljena i ubačena da bi se izvlačio novac od Ekspa, kao i da treba ispitati infomracije o „nemeštenim tenderima“.

„PIO fond pod Ognjenovićem postaje partijsko kriminalni plen. Prvi veliki ugovor od 180 miliona dinara potpisao je sa firmom ‘Asseco’ Igora Brnabića, bratom tada premijerke Ane Brnabić, još kao zamenik direktorke PIO fonda tokom vanrednog stanja“, navela je Tepić.

(Beta)

