Tepić (SSP): Bezbednosne strukture nisu uradile ništa da se otkrije ubistvo Olivera Ivanovića

Potpredsednica i poslanica opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas da oni koji su osam godina od ubistva Olivera Ivanovića imali kontrolu nad policijom, tužilaštvom i bezbednosnim strukturama nisu uradili ništa da budu oktriveni nalogodavci i počinioci njegovog ubistva.

„Umesto optuživanja Prištine koja je osudila kriminogenu grupu Milana Radoičića, vlast mora da odgovori: ko je Olivera pratio, ko je naručivao i distribuirao monstruozne spotove na Pinku protiv njega, ko je iz vlasti pomagao strukturama koje su ga označavale kao neprijatelja, zašto se vlast nije oglasila kada je Oliver upozoravao da mu je ugrožen život“, kazala je ona.

Dodala je bi odgovor vodio ka ljudima iz vrha Srpske napredne stranke (SNS) koji su prema njenim rečima, preko medija vodili „kampanju demonizacije“ Ivanovića.

„Upravo su mediji pod direktnom kontrolom SNS-a, uključujući Pink, mesecima pre ubistva Olivera Ivanovića emitovali jezive spotove u kojima je Oliver označavan kao ‘izdajnik’ i ‘čovek koji ruši srpsko jedinstvo na Kosovu’. Njihova režimska propaganda vodila je orkestriranu kampanju demonizacije Olivera“, izjavila je Tepić.

Danas se navršava osam godina od ubistva nekadašnjeg lidera Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića koji je ubijen hicima iz vatrenog oružja ispred sedišta te stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Osam godina kasnije taj politički atentat nije rasvetljen pošto počinioci nisu poznati, a godinama su zvaničnici Beograda i Prištine međusobno iznosili optužbe o odgovornosti za to ubistvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com