Tepić (SSP): Brnabić institucionalno pokriva kartelsku mrežu vlasti i normalizuje korupciju

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić predstavila je danas petu „spremnu optužnicu protiv organizovane kriminalne grupe Aleksandra i Andreja Vučića i njenih članova“, koja se odnosi na bivšu premijerku, a aktuelnu predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić.

Tepić je optužila Anu Brnabić, koja je i visoka funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), da je „kao političko krilo organizovane kriminalne grupe braće Vučić“, sa funkcije predsednice Vlade Srbije (2017-2023) i Narodne skupštine (2023-danas) „institucionalno pokrivala kartelsku mrežu vlasti i normalizovala korupciju kao ‘državnu politiku'“.

„Bez njenog odobrenja ili potpisa, nijedan ključni posao ovog kartela ne bi mogao biti sproveden“, rekla je Tepić novinarima u Skupštini Srbije.

Brnabić je, prema njenim rečima, poništila ustavnu i zakonsku funkciju premijera time što je bila „zaštitnik ogoljenog nepotizma sa svojim rođenim bratom Igorom Brnabićem, kroz kopaniju Aseko“, dok je „posebno težak teret njene odgovornosti i to što je omogućila pljačku tokom vanrednog stanja zbog kovid pandemije“.

„Ovo je samo nekoliko najtežih nedela koje je izvršila, zbog čega objavljujemo ovu optužnicu protiv Ane Brnabić i zbog sumnje da je obavljajući najviše državne funkcije bila deo organizovane kriminalne grupe braće Vučić, Aleksandra i Andreja“, navela je Tepić.

Tokom kovid-pandemije Brnabić je, kako tvrdi Tepić, iskoristila strah ljudi za zdravlje i život kao izgovor da odlukom Vlade uspostavi tajnost o trošenju javnog novca, posebno za medicinsku i zaštitnu opremu – „sve za račun kartela na vlasti i spašavanja rejtinga Aleksandra Vučića za kovid-izbore juna 2020. godine“.

„Time je razorila već korumpirani sistem javnih nabavki, a tokom vanrednog stanja stvorila je dodatne uslove za izborne mahinacije, zloupotrebu javnog novca i moć van svake kontrole“, navela je Tepić.

Tvrdi da je Ana Brnabić kriva i za „ogoljeni nepotizam“ u slučaju sa njenim rođenim bratom Igorom Brnabićem i kompanijom „Aseko“, koja je, prema njenim rečima, „naglo počela da dobija milijarde u poslovima sa organima Vlade – od kada je brat Brnabić postao direktor regionalnog ogranka Aseka, a sestra Ana predsednica Vlade“.

„Pod kapom njene najbučnije kampanje o ‘digitalizaciji Srbije’, koju je predstavljala kao revolucionarnu, ministarstva Vlade kojima je bila nadređena, službe, ustanove, preduzeća, fondovi, društva čiji je osnivač Vada – masovno su počeli da upošljavaju baš firmu njenog brata, a revolucionarna je bila samo pljačka“, kazala je Tepić.

Najteža krivica Ane Brnabić, kako smatra Tepić, su „nedela protiv države i građana“, tvrdeći da je sa najviših državnih funkcija „ukinula je ustavnu podelu vlasti“.

„Izvršnu i zakonodavnu vlast podredila je moći ‘jednog Vođe’ i ‘jedne partije’ – kao klasičan totalitarni obrazac – radi održanja na vlasti OKG braće Vučić, odnosno državne pljačke“, ocenila je Tepić.

Prva tačka optužnice, koju je predstavila Tepić, odnosi se na sukob interesa jer je kao premijerka omogućila, odnosno nije sprečila da njen brat i kompanija „Aseko“ dobije stotine poslova sa državnim organima, službama Vlade i javnim preduzećima čiji je Vlada osnivač.

Druga tačka se odnosi na „pljačku tokom kovid pandemije“, treća da omogući „Telekomu“ državno preuzimanje medija TV Prva i B92, a četvrta „kadrovski kriminal“, odnosno imenovanje Novaka Nedića za generalnog sekretara Vlade, „uprkos dokazima o njegovoj vezi sa batinaškim SNS grupama i narko-grupama“.

Peta tačka je povreda ustavnog poretka, ugleda Srbije i građana, time što Brnabić sa najviših državnih funkcija „neprestano koristi ponižavajuć i dehumanizujuć govor protiv predstavnika građana i svih kritičara vlasti, protiv nepodobnih novinara, organizacije civilnog društva, akademske zajednice, studenata, koje kontinuirano targetira kao izdajnike i strane plaćenike“.

„To je govori u direktnim TV prenosima sa zasednja, javnim nastupima, podstičući je mržnju i podele. Zato ovo nije samo retorika, već strategija i planski mehanizam disciplinovanja društva – kao ključni preduslov totalitarizma. Takvim sistematskim raspirivanjem mržnje i netrpeljivosti sa najviših državnih funkcija ugrozila je bezbednost građana, povredila ustavno načelo dostojanstva miliona ljudi povredila ugled države Srbije i njenih institucije (član 359. KZ)“, navela je Tepić.

Marinika Tepić svakog petka u Skupštini Srbije predstavlja po jednu optužnicu te stranke „Put za zatvor – Pravda za Srbiju“, a do sada su se na njima našli predsednik Srbije Aleksandar Vučić, njegov brat Andrej Vučić, biznismen Davor Macur i bivša ministarka Zorana Mihajlović, za koje sve tvrdi da su članovi iste organizovane kriminalne grupe.

(Beta)

