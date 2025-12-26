Tepić (SSP): Dogovor opozicije u vezi sa koordinacijom aktivnosti ka EU prirodan proces

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić kazala je da je dogovor pet opozicionih stranaka, među kojima i SSP, o koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) prirodan proces koji je usledio nakon zajedničkih aktivnosti Evropskom parlamentu.

Tepić je za agenciju Beta kazala da je na poziv Evropskog pokreta u Srbiji opozicija postigla dogovor koji treba da približi Srbiju EU te dodala da aktuelna vlast godinama blokira proces pridruživanja.

Po njenim rečima, napredak Srbije na evropskom putu godinama usporava „lažna borba protiv korupcije i selektivna pravda“.

Upitana da prokomentariše zašto se Demokratska stranka (DS) nije pridružila tom dogovoru, Tepić je rekla da je to pitanje za predstavnike te partije.

Narodni pokret Srbija (NPS), Pokret slobodnih građana (PSG), stranka Srbija centar (SRCE), SSP i Zeleno-levi front (ZLF) postigli su dogovor o koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU) u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji.

(Beta)

