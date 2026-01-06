Tepić (SSP): Glavni pretres protiv Selakovića zakazan za 4. februar

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je da je glavni pretres u postupku protiv ministra kulture Nikole Selakovića, u slučaju skidanja statusa kulturnog dobra sa kompleksa Generalštaba, zakazan za 4. februar.

„Ide sporo, ali ide. Da postoji specijalni tužilac sa svojom tužilačkom policijom, i Selaković i (ministar finansija Siniša) Mali i (bivši ministar građevinarstva Goran) Vesić i njihov Šef i nalogodavac bili bi odavno na putu za zatvor“, navela je Tepić na društvenoj mreži Iks (X).

Ona je dodala da SSP od 2019. godine predlaže Zakon o specijalnom antikorupcijskom tužiocu, koji uključuje i tužilačku policiju.

„Zato će taj zakon koji predlažemo još od 2019. po ugledu na zakone rumunske tužiteljke, a sada tužiteljke Evropske unije Laure Koveši – biti među prioritetima nove vlasti. I izbor naše Laure“, navela je Tepić.

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je u decembru optužni predlog protiv Selakovića i još tri osobe, koje optužuje da su svojim položajem uticali ili falsifikovali dokumenta na osnovu kojih je skinuto svojstvo kulturnog dobra nad zgradom Generalštaba, koje predstavlja zaštitu od rušenja.

(Beta)

