Tepić (SSP) kaže da je kod Parlementa vašar, a Vučević (SNS) da nikad nisu prirpemali nasilj

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tešiš je skup pristalica vlasti ispred Doma Nareodne skupštine Srbije u Beogradu nazvala „vašarom pored majke koja štrajkuje glađu“.

Jake policijske snage su na tom mestu između skupa pristalica vlasti u šatorskom naselju i drugog na mestu gde glađu štrajkuje Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Kordoni policije u opremi za razbijanje demonstracija u potpunosti okružuju zgradu parlamenta, a veliki broj policajaca je i uz ogradu na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Takovske ulice, koji razdvaja dva skupa, javio je reporter agencije Beta.

Tepić je na dršvenoj mreži „Iks“ napisala da okupljeni u tom improvizovanom šatorskom naselju „prevrću pljeskavice“ i „postavljaju i binu“.

„Ne znaju da li je to za (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića. I on kao ništa ne zna, traži snajperiste“, napisala je Tepić.

Grupa pristalica vlasti, među kojima je i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, okupila se ispred Muzeja Jugoslavije, odakle su krenuli ka prostoru ispred Skupštine Srbije, gde je planiran doček grupe Srba sa Kosova koja je pešačila ka Beogradu.

Vučević je rekao da ne očekuje nikakve probleme na skupu uz tvrdnju da oni nikad nisu pripremali nasilje i da nisu išli da prekidaju nečije skupove, niti da smetaju, ali da je, tvrdi, to sve rađeno pristalicama vlasti.

On je rekao da će se Srbima sa Kosova uputiti izvinjenje za, kako je naveo, „neodgovorne izjave malog broja ljudi koji su se ružno ponašali prema njima dok su putovali prema Beogradu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com