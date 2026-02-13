Tepić (SSP): Miloš Vučević do ponedeljka da prijavi sam sebe tužilaštvu zbog krivičnih dela

Potpredsednica opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je danas rekla novinarima u Beogradu da je predsednik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević počinio više krivičnih dela u vezi sa slučajevima "Nadstrešnica" i "Generalštab" i dala mu rok do ponedeljka popodne da sam sebe prijavi tužilaštvu, inače će ona predati institucijama sve dokaze koje poseduje.

Tepić je na konferenciji za novinare, kao i svakog petka u holu Doma Narodne skupštine, kada čita takozvane optužnice protiv funkcionera vlasti što čini već nedeljama, rekla da je Vučević bio gradonačelnik Novog Sada tokom rekonstrukcije Železničke stanice i da je vršio pritisak na izvođače radova da se ubrzaju, a da je na tom mestu kasnije poginulo 16 ljudi.

Po njenim rečima, neophodno je ispitati Vučevića u okviru istrage o slučaju „Nadstrešnica“ zbog „kontinuiranog političkog pritiska na štetu kvaliteta radova i bezbednosti ljudi“.

Tepić je kazala da je neophodno da Vučević da izjavu i u slučaju „Generalštab“ pošto je tokom njegovog premijerskog mandata nezakonito skinuta zaštita sa tog kompleksa zgrada.

„Ime Miloša Vučevića je potpisano na odluci Vlade do koje je došlo radnjama zbog koji se sada sudi ministru kulture Nikoli Selakoviću“, rekla je poslanica SSP.

Ona je rekla i da je Vučević koristio službeni avion Vlade Srbije za privatno putovanje i da je povezan sa „građevinskom mafijom“.

„Brojna su krivična dela zbog čega bi Miloš Vučević odmah morao da bude priveden, do lakata je u korupciji i kriminalu. Danas iznosimo samo najteža deka“, kazala je Tepić.

Rekla je da poseduje dokaze za sve iznete tvrdnje i da će ih rado predati istražnim organima.

(Beta)

