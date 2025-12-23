Tepić (SSP) o izborima za Visoki savet tužilaštva: Tužioci ispravili kičmu pred takozvanim reformama

Poslanica Marinika Tepić, potpredsednica opozicione Stranke slobode i pravde (SSP), ocenila je večeras da su današnji izbori za Visoki savet tužilaštva pokazali snagu i mobilizaciju tužilaca, „uprkos ozbiljnim pritiscima i pokušajima uticaja vlasti“.

Ona je za N1 ocenila da je rekordan odziv tužilaca na izborima – više od 90 odsto, značajno uticao na rezultat i da je to presudna poruka „otpora takozvanim pravosudnim reformama koje sprovodi SNS“.

„Ovi izboru su zaista ličili na političke, jer sam čula da je BIA tokom celog dana zvala tužioce da vrše pritisak, da su slali prevoz po neke da ih odvedu fizički na biračka mesta. Dakle sve ono što gledamo i na političkim izborima“, kazala je Tepić.

Ocenila je da je bilo presudno što su se, „s obzirom na ove pravosudne, takozvane reforme koje dolaze iz pravca SNS, tužioci mobilisali i ispravili kičmu“.

„Ono lupanje rukom o sto (šefa Višeg javnog tužilaštva Beograda) Nenada Stefanovića bio taj prvi klik, a sve ono što je nastavio Aleksandar Vučić, vređajući, preteći da su kriminalna banda, mislim da ih je to razdrmalo i donelo masovnost – to je bilo gotovo presudno, niko nije ostao kodkuće“, kazala je Tepić.

(Beta)

