Tepić (SSP) optužila bivšu ministarku Zoranu Mihajović za korputivne poslove u korist vlasti

Potpredsednica opozcione Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je danas optužila bivšu ministarku Zoranu Mihalović za „niz koruptivnih poslova“ u korist vlasti i njima bliskih firmi, rekavši da šteta državi zbog toga iznosi „više milijardi evra“.

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije pročitala „optužnicu“ protiv Mihajović koja je kako je kazala, „teška 200 godina robije“.

„Objavljujemo je u ime građana Srbije zbog sumnje da je ova rođena Tuzlanka jedan od ključnih članova organizovane kriminalne grupe braće Aleksandra i Andreja Vučića“, kazala je Tepić.

SSP je 21. novembra počela akciju „Put za zatvor – pravda za Srbiju“ u okviru koje svakog petka predstavlja jednu „optužnicu“ protiv predstavnika vlasti i ljudi koji sa njima sarađuju.

Ranije je Tepić optužila predsednika Srbije Aleksandar Vučića da je „vođa kriminalne grupe“ i da zloupotrebljava službeni položaj.

Tepić je danas kazala da je Mihajović, dok je bila ministarka, „stranim investitorima šakom i kapom poklanjala državno zemljište Srbije vredno milijardi evra“ kao da je „njena dedovina iz Tuzle“.

Rekla je da je Mihajović za deset godina na funkcijama ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i energetike potpisala akta „koja su Srbiju oštetila za milijarde evra“.

Navela je i da je Mihajlović „urušila pravnu državu“ i stvorila „kartelsku mrežu privilegovanih firmi kao alat za pranje novca i korupciju“.

„Brojni izveštaji ukazuju da su upravo u sektorima kojima je Mihajlović upravljala izvršene najveće pljačke: energetika, nafta, struja, železnica, građevinarstvo i javne nabavke“, rekla je Tepić.

Omogućila je, navela je potpredsednica SSP, da „privatne firme režimskih oligraha preuzmu državne poslove, izvlače i peru novac, a korupcija postane zvanični metod upravljanja“.

Tu je ubrojala naselje „Beograd na vodi“, srpsko-kineske poslove u oblasti infrastrukture, konsceiju za Aerodrom “Nikola Tesla“, ugovor za beogradski metro, rekonstrukciju pruge Novi Sad-Budimešta u okviri koje je i novosadska Železnička stanica.

Kazala je tu spada i poslovanje EPS-a i Naftna indistrija Srbije u kojoj je, kako je rekla, Mihajloviić štitila interese Rusije, a na Srbije.

Po rečima Tepić, tu spada i poslovanje „Milenijum tima“ u raznim oblastima kao i poslovi s mini-hidrolektranama Nikole Petrovića koga je nazvala „prvim kumom Srbije“.

„Ovo su samo najveći slučajevi koji su ‘Corpus delicti’ kartelizacije i klijentelizma. I svi sa potpisom Mihajlović“, rekla je Tepić.

Kazala je da je Mihajlović „jedna od osoba koja je najviše koštala Srbiju“ i to „finansijski, infrastrukturno, energetski, u ljudskim životima“.

„Zato je Zoranin put za zatvor – put pravde za Srbiju“, kazala je potpredsednica SSP.

(Beta)

