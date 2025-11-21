Tepić (SSP) optužila Vučića da je vođa organizovane kriminalne grupe

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić optužila je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je vođa organizovane kriminalne grupe i da je u više navrata zloupotrebio službeni položaj i izvršio niz drugih krivičnih dela.

Ona je u holu Doma Narodne skupštine kazala novinarima da je ta partija pripremila dokument koji je nazvan „Optužnica“ i koji se sastoji od osam tačaka koje su potkrepljene dokazima.

„Ova optužnica je moralni i pravni poziv tužiocima da oslobode državu. Niko ne sme biti iznad zakona pa ni Aleksandar Vučić“, rekla je Tepić.

Ona tvrdi da Vučić treba krivično da odgovara i zbog prekoračenja ovlašćenja, omogućavanja nezakonite koristi i sprečavanje slobodnog glasanja.

Tepić je kazala da se prva tačka „Optužnice“ odnosi na odgovornost za pad nadstrešnice novosadske Železničke stanice i smrt 16 ljudi, a druga na rušenje u Savamale u Beogradu 2016. godine.

Po njenim rečima, Vučić sarađuje sa kriminalnim klanovima, licima sa „crnih lista“, a dokazi o tome su navedeni u trećoj tački.

Ona je optužila Vučića i za zloupotrebu Telekoma rekavši da tu kompaniju koristi za koruptivne kupovine medija, fiktivne ugovore, kontrolu javnog mnjenja i finansiranje partijskih operacija kroz prikrivene tokove.

„Aleksandar Vučić je omogućio dileru oružja Slobodanu Tešiću povlašćenu trgovinu, privilegije zloupotrebom NBS i ličnu korist. Iako je bio pod međunarodnim sankcijama, Tešić je, uz direktnu zaštitu Aleksandra Vučića, trgovao oružjem u ime države Srbije“, navela je Tepić govoreći o petoj stavci.

Šesti slučaj za koji je Tepić optužila Vučića odnosi se na organizaciju svetske izložbe „EXPO 2027“ u Beogradu.

„U pitanju je pljačka veka. Vučićev projekat ‘naduvan’ na preko 18 milijardi evra, postao je kanal za korupciju bez kontrole javnosti. Firme bliske SNS dobijaju poslove bez tendera. EXPO je ‘otpremnina’ Vučića i SNS klike pred odlazak sa vlasti“, rekla je Tepić.

Po njenim rečima, slučaj Generalštab je međunarodna koruptivna afera u okviru koje je protivpravno poklanjano državno zemljište i izvršeno nezakonito skidanje zaštite sa objekata koji predstavlja kulturno nasleđe.

Kazala je da su poslednjom tačkom dokumenta koji je sastavio SSP obuhvaćene izborne krađe, represija i parapolicijske formacije koje je organizovala vlast.

„Zahtevamo krivičnu istragu protiv Aleksandra Vučića zbog organizovanja kriminalne grupe, privremenu zabranu političkog delovanja i zaplenu imovine, javno suđenje uz prenos na kanalu javnog servisa i zabrana delovanja SNS kao političkog krila kriminalne grupe“, rekla je Tepić.

Kazala je da su svi navodi koje je iznela dokazani i da je kao izvore za iznete tvrdnje koristila nalaze neformalne anketne komisije za ispitivanje odgovornosti za pad nadstrešnice, podatke Saveta za borbu protiv korupcije, arhivu SSP i izveštaje brojnih medija.

Rekla je da je ovo prva u nizu konferencija na temu „Put za zatvor – pravda za Srbiju“ i da će naredne nedelje pričati o krivičnim delima koja je, po njenim rečima, počinio predsednikov brat Andrej Vučić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com