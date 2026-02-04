Tepić (SSP) pita ko je skratio optužnicu Selakoviću kako ne bi pomenuo Vučića

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić pitala je ko je „iskasapio“ optužnicu za Generalštab samo da bi Aleksandra Vučića sklonio iz nje.

Istakla je da je sada jasnije zašto je nužna Tužilačka policija kojoj bi nadređeni bili postupajući tužioci, a ne partijski ministar policije i direktor lojalista.

Tako bi se, kako je navela Tepić, našlo i ko je iskasapio optužnicu protiv Nikole Selakovića za Generalštab sa 116 strana na oko 40 samo da bi Vučića sklonio iz nje kao nalogodavca, kao i Sinišu Malog i ostale ministre kao izvršioce prljavih poslova za kartel braće Vučić.

„I žao mi je što tužioci nijednom, evo od 2019. nisu podržali ovaj naš predlog za Tužilačku policiju po ugledu na rumunski model po kom je radila antikorupcijska tužiteljka Laura Keveši. Danas kada je mečka došla i na njihova vrata, ne pomažu ispovesti po tribinama kako ih je policija otkačila, nego šta će da preduzmu protiv tih policajaca partijske policije koji su odbili da postupe po zakonskim nalozima tužilaca“, navela je Tepić u saopštenju.

Dodala je da je u avgustu zdraviji deo u TOK-u mislio da ipak imaju vremena, da ako odlože malo oluju, neće druga oluja dotaći njih, ali da to nije tačno.

„Tako smo se u tom odugovlačenju prvo samo jedan dan probudili sa oteranim Spasojem Vulevićem iz SAJ-a, a potom i smenjenim pukovnikom Adamovićem koji je odlično radio u istrazi za Generalštab i sa čijom su čistkom ugušili poslednji otpor profesionalaca u policiji, a tužioce ostavili ‘goloruke’. Zato ne pomažu saopštenja i tribine, nego dela i sve po zakonu. Zagorka Dolovac je trenutno najmoćnija institucija u Srbiji. Još nekoliko dana. Ona jedina može i da traži uvid u svaki predmet, uzme ga, naloži dodatne radnje, dodeli drugom tužiocu“, poručila je Tepić.

(Beta)

