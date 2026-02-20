Tepić (SSP) pozvala TOK da ispita Vučevićeva putovanja privatnim avionima

Potpredsednica opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je danas pozvala Tužilaštvo za organizovani kriminal da ispita predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića i "njegovog ortaka" Dragoljuba Zbiljića, kao i suvlasnika avio kompanije "Prince Aviation" Veselina Jevrosimovića, da bi se otkrilo ko je platio put privatnim avionom za više ljudi na Evropsko prvenstvo u fudbalu 2024. godine.

Tepić je na konferenciji za novinare pokazala fotografiju za koju kaže da je nastala 20. juna 2024. u Minhenu, gde se vide Vučević sa svoja dva sina, a pored njih Bojan Terzin zvani Aladin koji, kako je navela, ima vilu od dva miliona evra i za koga se priča da je zajedno sa sadašnjom ministarkom Adrijanom Mesarević rekonstruisao novosadsku Železničku stanicu.

„Tu je i Dejan Mandić – Mandara, direktor Direkcije za izgradnju grada, poznat kad je Krik objavio prepisku Vučevića i Zbiljića u kojoj Vučević izražava sumnju da se Mandić obogatio njemu iza leđa. Poslednji posao je 12,5 miliona za skidanje žvaka sa ulica. A na slici viri i Dragoljub Zbiljić, poznat kao ’30 posto za Andreja’ i za koga se namešta tender za gasovod do Mađarske“, rekla je Tepić.

Ona je dva puta ponovila da je Zbiljić za 28 meseci kad je Vučević bio potpredsednik i predsednik Vlade Srbije, dobio više od 88 milijardi dinara, odnosno 750 miliona evra od Vlade i raznih uprava na tenderima gde je bio jedini ponuđač.

Takođe je rekla da je Jevrosimović uzeo sedam milijardi dinara od poslova s državom i pozvala TOK da ispita tokove novca i istraži sve službeme letove Miloša Vučevića.

Još jednom je ukazala da je podnela dokaze kako je Vučević vodio u Grčku na more nekoliko porodica svojih prijatelja privatnim avionom.

Tepić svakog petka već nedeljama na konferencijama za novinare čita takozvane optužnice protiv funkcionera vlasti.

(Beta)

