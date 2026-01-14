Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas da su pravosudni zakoni koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, „palica za političku odmazdu“ a da je cilj tih akata da izvršna vlast „sačuva kontrolu nad pravosuđem“.

Tepić je na sednici Skupštine Srbije rekla da Mrdić „glumata nekog reformatora tužilaštva i sudstva, a do juče je otvoreno pretio tužiocima i sudijama“.

„Govorio je Uglješa da su tužioci ‘okrenuli tužilaštvo protiv države’, da u Srbiji vlada ‘tužilački terorizam’, da su neki tužioci i sudije deo ‘zajedničkog poduhvata za rušenje ustavnog poretka’. Ove zakone za disciplinovanje pravosuđa nije pisao Uglješa nego oni koji znaju da dolaze na red: Nadstrešnica, Generalštab, Jovanjica, EPS, Telekom, Beograd na vodi, Expo, Metro i ceo kartel braće Vučić i svi njihovi pipci“, navela je poslanica SSP.

Ocenila je da se predloženim zakonima ukida Tužilaštvo za visoko-tehnološki kriminal jer je, po njenim rečima, tu digitalni trag novca, poruka, naloga, mreža i komunikacije vlasti i kartela.

„Tamo su dokazi sa telefona, servera, kripto-novčanika. Tamo je istina o tome ko upravlja državom. I šta radi Vučić preko ovih njegovih poslanika?

Ukida ga kao posebno tužilaštvo i svodi na odeljenje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu – u šaci Nenada Stefanovića, grobara srpskog tužilaštva, ali lojaliste“, navela je Tepić.

Dodala je da predloženi zakoni predviđaju reizbor predsednika sudova jer, po njenim rečima, sudija koji zavisi od drugog mandata zavisi od politike.

„A sudija koji zna da je bez drugog mandata zavisi samo od zakona. I sve se to dešava dok se gase timovi koji prate tokove novca u slučaju Nadstrešnice, smenjuju i sprovodite čistku iz UKP-a, SBPOK-a i SAJ-a, dok se profesionalci izbacuju, a lojalisti ubacuju. Dakle čista odmazda i zataškavanje“, navela je Tepić.

Upitala je zašto na dnevnom redu sednice parlamenta nema izmena zakona ili novog zakona o specijalnom antikorupcijskom tužiocu za visoku korupciju koji će imati tužilačku policiju.

„Pogledajte Rumuniju. Laura Koveši nije imala čarobni štapić. Imala je tužilačku policiju. I zato je osudila premijera, ministre, poslanike, direktore javnih preduzeća, gradonačelnike. Više od 1.250 visokih i srednjih funkcionera za korupciju. Premijera dok je bio na funkciji, pet ministara, 16 poslanika, 27 gradonačelnika, 32 direktora javnih preduzeća.

Najavila je da poslanici SSP neće glasati za predložene zakone već da će insistirati na donošenju zakona o specijalnom tužiocu sa svojom tužilačkom policijom – po rumunskom modelu Laure Koveši, zakona o poreklu imovine kojim će nezakonito stečena imovina biti oduzeta, i na lustraciji „i to ne samo za političare, nego i za pravosuđe, policiju, medije“.

Na izlaganje Tepić reagovao je poslanik SNS Vladimir Đukanović koji je ocenio da je Rumunija „najgori primer borbe protiv korupcije jer su oslobođeni svi koje je navodno hrabra Laura Koveši optužila“.

„Ona je imala zadatak od Soroševih fondova i od tih iz Evrope da se skloni politička elita koja smeta. Ovi ovde žele da ugase MUP a da uvedu tužilačku policiju koju bi kontrolisala neka ambasada i koja bi hapsila po partijskom principu. Tužioci bi bili njihovi partijski poslušnici koji bi sklonili svakog ko smeta pa bi na izbore izlazili sami i tako pobeđivali“, kazao je Đukanović.

Dodao je da je srpsko Tužilaštvo za organizovani kriminal „ovako kako je danas skopčano, počelo da radi po principima te nesrećne tužiteljke (Koveši) koja je upropastila rumunsko pravosuđe“.

(Beta)

