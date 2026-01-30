Tepić (SSP): Sedma optužnica protiv Zbiljića, dobija milijarde na poslovima sa državom

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić predstavila je danas „optužnicu“ te stranke protiv predsednika Nadzornog odbora kompanije „Energotehnika Južna Bačka“ Dragoljuba Zbiljića za koga tvrdi da dobija milijarde na državnim poslovima zbog bliskosti sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS).

Tepić je do sada u okviru plana te stranke „Put za zatvor – Pravda za Srbiju“ predstavila šest „optužnica“ koje se odnose na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja Vučića, kao i druge funkcionere vlasti i njima bliske saradnike Anu Brnabić, Zoranu Mihajlović, Davora Macuru i Vladimira Mandića.

„Zbiljić je školski primer kako prevarant postaje ugledni privrednik kada je stub kartela braće Vučić. Uhapšen zbog utaje poreza pre dolaska na vlast SNS, danas je jedno od najbogatijih i najzaštićenijih lica, jedini ponuđač na stotinama tendera na poslovima sa državom, zato što je finansirao naprednjake i pristao na pravilo – 30 odsto svakog posla ide Andreju“, rekla je Tepić novinarima u Skupštini Srbije.

Navela je da je državna „Transnafta“ nedavno raspisala tender za izgradnju magistralnog naftovoda od Novog Sada do Mađarske, koji je otvoren do 5. februara, posla koji je već dodeljen firmi „Delta inženjering“, dok se novi tender, prema njenim rečima, „upodobljavao za firmu Milenijum tim“.

„Međutim, odjednom se dogodilo neko čudo i Milenijum tim se izbacuje iz ove kombinacije, a Delti se šalje druga firma da se ubaci u posao za Naftovod do Mađarske – upravo Energotehnika Južna Bačka Dragoljuba Zbiljića. Sumnjam i da se Zbiljićeva firma namešta da bude jedini ponuđač na ovom tenderu“, tvrdi Tepić.

Prema njenim rečima, to je „matrica kako firme Dragoljuba Zbiljića postaju glavne pumpe kartela braće Vučić“ i godinama dobijaju „stotine državnih tendera bez konkurencije, milijarde iz državnih budžeta bez ikakve državne kontrole, monopol u poslovima u energetici, infrastrukturi i telekomunikacijama“.

„Ali, i bez problema mu Vučićevi dodeljuju milionske ugovore i u poslovima u kojima je potpuni diletant, sa nula iskustva, kao što je bila afera ispumpavanja kopa Tamnava 2014. godine, kada Zbiljić prvi put i dospeva u širu javnost“, navela je Tepić.

(Beta)

