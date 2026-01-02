Tepić (SSP): Srbija nastavlja politiku izolacije od Evrope

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je da, dok zemlje kandidati nastavljaju da napreduju ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), Srbija „nastavlja politiku izolacije od kontinenta na kome živimo“.

„Da normalan čovek pretrne koliko sve liči na 90-e. Aleksandar Vučić čak i govori isto što je govorio Slobodan Milošević dok su nam uvodili sankcije – da je svetska kriza naša šansa, da se postojeći poredak raspada i dolazi nova podela snaga koja je za nas dobra, da su sankcije i ratovi ‘žrtva’ koja će nam se isplatiti, da ćemo mi jačati dok drugi propadaju“, navela je Tepić u saopštenju.

Tepić je navela da su Moldavija i Ukrajina od juče u roming zoni Evropske unije, a da Crna Gora i Albanija očekuju ulazak u EU u naredne dve do tri godine, uz ocenu da Srbija danas ne bi dobila ni status kandidata za članstvo u EU, da se o tome odlučuje na osnovu: „nivoa korupcije, organizovanog kriminala u sprezi sa vlašću, osakaćene demokratije, sloma vladavine prava, slobode medija i izbora“.

„Ali to Aleksandru Vučiću ne predstavlja problem, jer on i ne želi Srbiju u Evropi. To maskira pričom o tome da želimo da budemo dobri sa svima praveći se da ne shvata da nije moguće biti podjednako dobro sa stranama koje međusobno ratuju“, navela je ona.

Potpredsednica SSP smatra da Srbija „ne sme u nove avanture izolacije, sukoba i sankcija“, već u Evropsku uniju, vladavinu prava i normalan život.

„Većina građana Srbije je to jako dobro razumela, a razumela je i Evropa. Zato će 2026. biti ta godina, godina promena koje više ništa ne može zaustaviti“, ocenila je Tepić.

(Beta)

