Tepić (SSP): Srbija pod Vučićem postala crna rupa u tepihu Evrope

Srbija je pod vlašću Aleksandra Vučića postala crna rupa u tepihu Evrope i ne ide ka članstvu u EU samo zbog njega i sistema koji je izgradio, kako on i njegovi saradnici ne bi odgovarali za sva nepočinstva koja su sproveli u 13 godina vladavine, ocenila je potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić.

Ona je navela da Vučić „ne želi Srbiju u EU jer bi u takvoj državi zakoni morali da važe, a oni koji danas vode javna preduzeća, SNS kompanije i njegove medije, morali bi da odgovaraju“.

„Aleksandar Vučić je danas konačno priznao da je lično uradio sve da zaustavi evropski put Srbije. Njegova izjava da Srbija ‘ne napreduje pa ne može ni da nazaduje’, kao odgovor na upozorenje evropske komesarke Marte Kos povodom usvajanja ‘Mrdićevih’ zakona, najdirektnije je priznanje da smo pod naprednjacima zaglavljeni u autoritarnom blatu“, navela je potpredsednica SSP a prenela ta stranka.

Tepić je povodom usvajanja tih zakona ocenila da je „nakon čišćenja u policiji, Vučić odlučio da i od pravosuđa napravi poslušnu polugu koja se neće usuditi da ikada više goni njegovu kastu na vlasti“.

„Blef koji je vlast danima gradila, da postoji dilema da li će Vučić potpisati zakone koje je sam pisao, a koje je poslanik Mrdić samo formalno predložio, dok ih je novopostavljeni predsednik Ustavnog suda ‘kritikovao’ – služi samo kao igrokaz za javnost, pokušaj da se stvori utisak da u Vučićevom kartelu postoji ikakvo neslaganje“, ocenila je Tepić.

(Beta)

