Tepić (SSP): Sudski postupak o padu nadstrešnice se nije mrdnuo s početka

Poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas da se sudski postupak o padu nadstrešnice u Novom Sadu „nije mrdnuo s početka ni posle skoro godinu dana“ i da su napravljeni brojni propusti institucija.

Ona je na sednici u Skupštini Srbije upitala tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova zašto taj slučaj nije rešen.

Tepić je kazala da šef sekcije za saobraćajne poslove na Železničkoj stanici u Novom Sadu Veselin Simović nije uhapšen ni obuhvaćen optužnicom iako je 1. novembra ignorisao pritužbe zaposlenih da nadstrešnica nije bezbedna.

„On je prikrivao probleme i vikao na zaposlene koji su prijavljivali da sa nadstrešnicom nešto nije u redu i da otpada šljunak i komadi plafona“, rekla je Tepić.

Ona je upitala ministra finansija Sinišu Malog da li je tačno da je on vodio poslove u vezi sa izgradnjom te stanice i pruge.

„Da li je tačno da je bivši ministar Tomislav Momirović kazao policiji da je sve radio po nalogu Siniše Malog i da je čak pokazao i poruke u vezi sa tim tokom saslušanja“, upitala je poslanica.

Ona je kritikovala premijera Đuru Macuta što se ne oglašava i ne komunicira sa poslanicima u skupštini.

„Da li Vas Vučić drži u šaci zbog Vaše vile koju ste kupili za milion evra? Informacija je procurela od vlasti. Da li Vas ta nekretnina čini samo vlasnikom kuće ili Vučićevim taocem“, upitala je Tepić.

