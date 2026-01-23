Tepić (SSP): Tužilaštvo da pokrene proceduru privođenja Vučića zbog Generalštaba

„Očekujem već danas da neko iz tužilaštva pokrene privođenje Aleksandra Vučića, jer on mora da se izjasni po pitanju Generalštaba. To je ozbiljno krivično delo trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja“, izjavila je Tepić za televiziju Nova.

Bivša direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravka Đukanović izjavila je ranije da je na jednom od dva sastanka na kojem je od nje navodno traženo da omogući uslove za ukidanje statusa kulturnog dobra za Generalštab, prisustvovao lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ona je za nedeljnik Vreme kazala da je taj sastanak održan 6. februara 2024. godine, u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike.

Tepić je podsetila da je i rumunska tužiteljka Laura Koveši svoje prve uspeha postigla na slučaju u kojem je predsednik jedne od vladajućih stranaka vršio pritisak na dve zaposlene činovnice u javnoj administraciji da glasaju za njegovu stranku.

„I to su prvi predmeti u Rumuniji kada je krenulo antikorupcijsko klupko da se odmotava. To je tema koja nas apsolutno ujedinjuje sa studentskim zahtevima. Jer mi još iz 2019, kada je osnovana SSP, u našem programu imamo upisanu lustraciju. I to ne samo lustraciju za funkcionere već i za medije i pravosuđe i sve druge koji su se ogrešili o vršenju javne funkcije“, dodala je Tepić.

Ona je ocenila da ljude iz državnog vrha jedino interesuje kako da se održe na vlasti.

„A to znači da se represija – i fizička, ali i zakonska – u pravosuđu i u policiji pojačala. Vi imate čistku u policiji u međuvremenu. Vi imate, po mojim saznanjima, juče smenjenog pukovnika SBPOK-a Adamovića, koji je, recimo, radio na istrazi u slučaju Generalštab, koji je juče sklonjen sa te funkcije. Imate upodobljavanje Ustavnog suda. Evo juče je i Vladan Petrov izabran za predsednika Ustavnog suda, za koga se Vučić hvalio kako mu je mnogo dobar drugar i da zajedno pišu knjigu kako su rušili obojenu revoluciju“, navela je Tepić.

(Beta)

